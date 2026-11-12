Росія використала перемир’я в Олешках для ротації військ. Тепер Путін пропонує місію в Костянтинівці

Україна з обережністю ставиться до пропозиції Владіміра Путіна організувати так звану гуманітарну місію в Костянтинівці на Донеччині. Київ побоюється, що Росія може використати припинення вогню для військової ротації та перекидання техніки, як це вже сталося під час операції в окупованих Олешках на Херсонщині.

Про це заявив радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин, відповідаючи на запитання журналістів щодо ініціативи Кремля.

«Враховуючи, що в Олешки вони (Росія. — Ред.) завели техніку і ротували військових під прикриттям гуманітарної операції, то ясно, що вони хочуть у Костянтинівці. Але треба з’ясувати всі деталі», — сказав Литвин.

Путін запропонував організувати гуманітарну місію в Костянтинівці під час зустрічі зі спеціальними представниками президента США. За повідомленнями російських медіа, він закликав використати досвід домовленостей щодо окупованих Олешків.

Костянтинівка залишається одним із ключових оборонних пунктів українських військ на Донеччині. Попри заяви кремлівського лідера про нібито захоплення міста, російська армія не встановила над ним повного контролю. Натомість війська РФ намагаються просуватися з флангів і розширювати зону проникнення в міській забудові.

За даними проєкту DeepState, російські війська останнім часом просунулися на південному заході Костянтинівки, зокрема з боку села Іллінівка. У липні Путін уже заявляв про захоплення міста, однак Генеральний штаб ЗСУ спростував цю інформацію.

В Інституті вивчення війни (ISW) раніше звертали увагу на систематичне перебільшення російським керівництвом успіхів армії на фронті. За оцінкою аналітиків, такі заяви є частиною інформаційної кампанії, покликаної переконати західних партнерів України, що Росія здатна швидко просуватися по всій лінії бойового зіткнення.

Події в окупованих Олешках показали, як Росія може використовувати гуманітарні домовленості для досягнення військових цілей. Наприкінці жовтня — на початку листопада там діяв режим припинення вогню, погоджений за посередництва першої леді США Меланії Трамп. Його метою були доставка гуманітарної допомоги та евакуація цивільних.

30 жовтня з окупованого міста вирушили дві колони евакуйованих: одна — у напрямку підконтрольної Україні території, інша — до Росії. Меланія Трамп назвала операцію успішною, заявивши про доставку допомоги та евакуацію майже 800 людей. Водночас вона не уточнила, скільки з них вдалося вивезти на підконтрольну Україні територію.

Однак під час дії режиму тиші російські військові скористалися припиненням вогню для перегрупування. Британський телеканал Sky News оприлюднив відео переміщення російських підрозділів і важкої техніки в Олешках. Президент Володимир Зеленський також повідомляв про ротацію російських сил.

За даними командування 34-ї окремої бригади морської піхоти, Росія скористалася гуманітарною операцією, щоб перекинути на окуповану частину Херсонщини понад тисячу військовослужбовців.

Аналітики ISW розцінили такі дії як приклад використання Кремлем гуманітарних криз, спричинених російською окупацією, для впливу на адміністрацію Дональда Трампа. Зокрема, російський посланець Кирило Дмитрієв представляв домовленості щодо Олешків як гуманітарний успіх, не згадуючи, що причиною кризи стало саме російське вторгнення та окупація української території.