Верховна Рада відправила у відставку уряд Юлії Свириденко

Верховна Рада підтримала відставку прем'єр-міністерки Юлії Свириденко та всього складу Кабінету Міністрів. За відповідне рішення проголосували 258 народних депутатів.

Після відставки уряд продовжить виконувати свої повноваження до формування нового складу Кабміну. Усі міністри працюватимуть у статусі виконувачів обов'язків, а обов'язки прем'єр-міністра тимчасово виконуватиме перший віцепрем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Виступаючи перед голосуванням, Юлія Свириденко підбила підсумки року роботи на чолі уряду. Серед ключових результатів вона назвала рішення Європейського Союзу про надання Україні кредиту обсягом 90 млрд євро, відкриття двох переговорних кластерів щодо вступу до ЄС, а також проходження опалювального сезону 2025–2026 років попри масовані російські удари по енергетичній інфраструктурі.

За її словами, одним із головних викликів для уряду залишатиметься підготовка до наступної зими в умовах постійних атак Росії.

«Росіяни хотіли, щоб ми замерзли минулої зими. Це їм не вдалося. Для підготовки до наступного опалювального сезону ми затвердили плани стійкості для всіх регіонів і щодня працюємо над їх реалізацією. Водночас продовжуємо промислову політику "Зроблено в Україні" та структурні реформи в освіті, енергетиці й охороні здоров'я», — заявила Свириденко.

У своєму Telegram-каналі вона також повідомила, що за рік роботи уряд збільшив фінансування сектору безпеки й оборони до 4,4 трлн грн, спрямував понад 140 млрд грн на підтримку громад, інфраструктури, бізнесу, аграрного сектору, освіти та науки. Крім того, Кабмін запровадив механізми страхування воєнних ризиків, програми відновлення й енергетичної стійкості, а також забезпечив видачу 21 тисячі пільгових кредитів за програмою «5–7–9» на загальну суму 101 млрд грн.

Раніше ЗМІ з посиланням на джерела в Офісі президента повідомляли, що однією з причин відставки Свириденко може бути необхідність призначення нового посла України у США. Водночас, за інформацією джерел в оточенні політикині, вона поки не погодилася очолити українське дипломатичне представництво у Вашингтоні.