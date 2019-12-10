Украинские моряки, которые были освобождены из российского плена в начале сентября, прошли курс реабилитации, вернулись к исполнению служебных обязанностей, некоторые из них намерены учиться в военных вузах, перейти на другие должности.

Об этом командующий ВМС Украины Игорь Воронченко рассказал в комментарии Укринформу.

«Они прошли курс реабилитации. По здоровью уже все «в норме», приступили к исполнению своих обязанностей. Некоторые из моряков, вернувшихся из плена, намерены продолжать обучение в высших военных учебных заведениях, кто-то захотел повысить свой профессиональный уровень и перейти на другие классы кораблей. Кто-то остался в своих экипажах. Они в нашей семье, они закаленные, настроены на новые свершения и победы», - сказал адмирал Воронченко.

Командующий ВМС Украины поблагодарил всех, кто прилагал усилия для возвращения украинских моряков.

«Спасибо всем, кто боролся за как можно скорое освобождение моих подчиненных. 7 сентября усилиями Президента, всего общества Украины они были возвращены домой», - сказал адмирал Воронченко.

Гапмомним, 25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. 27 декабря они заявили следствию, что являются военнопленными. Обменять их удалось только 7 сентября 2019.

18 ноября захваченные у Керченского пролива корабли передали Украине.