Відновлення автомобільного руху Кримським мостом через Керченську протоку може тривати близько двох років. Однак цей прогноз справдиться лише за умови, що ремонтні роботи не перериватимуться через нові українські удари, а опори споруди не зазнали критичних пошкоджень, повідомляє The New York Times із посиланням на оцінки інженерів.

Професор цивільного та екологічного інжинірингу Університету Халіфа в Абу-Дабі Андреас Каппос вважає, що два роки — реалістичний термін для відновлення автомобільного сполучення. Водночас нові атаки або серйозні пошкодження опор можуть значно ускладнити ремонт і відтермінувати відкриття мосту.

Інженер-консультант Дональд О. Дузенберрі, який спеціалізується на дослідженні руйнувань мостів, звернув увагу на складність майбутніх робіт. За його словами, навіть розчищення уламків буде непростим завданням. Особливо складною є ситуація з пошкодженим арочним прольотом, конструкція якого суттєво відрізняється від стандартних мостових елементів.

Якщо внаслідок ударів постраждали також опори, відновлення споруди стане ще складнішим. Водночас експерт припускає, що Росія може спрямувати значні ресурси на ремонт через стратегічне та символічне значення мосту для Володимира Путіна.

За даними сервісу VesselFinder, 18 листопада Росія направила до місця атаки кілька суден. Одне з них, імовірно, могли залучити до розчищення завалів.

Після нових ударів Путін заявив, що Кримський міст відновлять, а також пригрозив Україні відповіддю.

Водночас, за оцінками інженерів, цього разу пошкодження значно серйозніші, ніж після попередніх атак. Тому відновлення автомобільного руху може затягнутися на роки, а будь-які нові удари здатні знову відсунути терміни ремонту.

Як повідомляло раніше ForUa, Кримський міст зазнав повторної атаки.