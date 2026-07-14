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Війна

Помста довжиною у вісім років наздогнала російський «Ізумруд»

Помста довжиною у вісім років наздогнала російський «Ізумруд»

Військово-морські сили Збройних сил України заявили про знищення прикордонного сторожового корабля Федеральної служби безпеки Росії «Ізумруд» поблизу Новоросійська.

Про це повідомили у ВМС України 14 липня.

За інформацією українських військових, корабель було уражено морським безекіпажним комплексом Sargan-3000.

«Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені», — йдеться у повідомленні.

У ВМС також нагадали, що саме «Ізумруд» брав участь у нападі на українські військові кораблі в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, коли російські силовики захопили три судна ВМС України та їхні екіпажі.

«Відплата неминуча», — наголосили українські військові моряки.

За відкритими даними, прикордонний сторожовий корабель «Ізумруд» був спущений на воду у 2014 році. Судно мало вертолітний майданчик, довжину 62,5 метра та могло розвивати швидкість до 27 вузлів.

Російська сторона на момент публікації офіційно не коментувала заяву ВМС України про знищення корабля.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ВМСрашистиВМС УкраїниІзумрудSargan-3000помста
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