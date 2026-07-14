Помста довжиною у вісім років наздогнала російський «Ізумруд»

Військово-морські сили Збройних сил України заявили про знищення прикордонного сторожового корабля Федеральної служби безпеки Росії «Ізумруд» поблизу Новоросійська.

Про це повідомили у ВМС України 14 липня.

За інформацією українських військових, корабель було уражено морським безекіпажним комплексом Sargan-3000.

«Українські військові моряки потопили прикордонний сторожовий корабель 2-го рангу морським безекіпажним комплексом Sargan-3000 неподалік Новоросійська. Серед екіпажу корабля є загиблі та поранені», — йдеться у повідомленні.

У ВМС також нагадали, що саме «Ізумруд» брав участь у нападі на українські військові кораблі в Керченській протоці 25 листопада 2018 року, коли російські силовики захопили три судна ВМС України та їхні екіпажі.

«Відплата неминуча», — наголосили українські військові моряки.

За відкритими даними, прикордонний сторожовий корабель «Ізумруд» був спущений на воду у 2014 році. Судно мало вертолітний майданчик, довжину 62,5 метра та могло розвивати швидкість до 27 вузлів.

Російська сторона на момент публікації офіційно не коментувала заяву ВМС України про знищення корабля.