Командувач ВМС Неїжпапа закликав не дестабілізувати ситуацію навколо керівництва армії

Командувач Військово-морськими силами Олексій Неіжпапа на своїй сторінці у Фейсбуці закликав не дестабілізувати ситуацію навколо керівництва армії. Він назвав неприпустимими сумніви у ЗСУ під час війни.

Неїжпапа зазначив, що служить українському народові вже 34 роки, керував першими застосуваннями "Байрактарів" на морському напрямку, приймав на озброєння "Нептуни".

Він пригадав, як ВМС одними з перших почали використовувати як морські, так і повітряні безпілотники, знищили багато кораблів та стратегічних об'єктів ворога.

"Ми постійно реформуємося, змінюємося і вдосконалюємося. І тому розуміємо важливість реформ і ніколи не стоїмо на місці", – написав Неїжпапа.

Командувач ВМС додав, що ЗСУ чи не єдина інституція, яка твердо стоїть на ногах попри все.

"І ми чітко бачимо це за результатами роботи. Ворог не втілив в життя жодного зі своїх планів, ми майже щодня вивільняємо наші території та знищуємо його стратегічні об'єкти. Противник втрачає особового складу в рази більше за нас", – йдеться у дописі.

Неїжпапа вважає, що оцінювати роботу головнокомандувача ЗСУ має право лише президент.

Він додав, що підбурення людей під час війни розколює суспільство і грає на руку ворогові.

"Повірте, я як ніхто бажаю Україні Перемоги! Це справа мого життя! Тому хочу звернутися до кожного Українця: вірте у Сили оборони й у нашу Перемогу!" – написав Неїжпапа.

Фото: ВМС