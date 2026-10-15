Сили оборони знищили вночі 6 ворожих літаків

Військово-Морські сили завдали удару у ніч на 15 жовтня береговим ракетним комплексом "Нептун" по військовому аеродрому "Борисоглєбськ" у Воронезькій області РФ, внаслідок якого було знищено шість бомбардувальників Су-34М.

"Також було знищено технічне обладнання для забезпечення польотів авіації, зафіксовано повторні детонації та пожежу на території аеродрому. Інформація уточнюється", – повідомляють ВМС.

Су-34М здатні нести одночасно декілька керованих та фугасних авіабомб, ракети різного типу, і є одним із ключових засобів російської авіації для завдання ударів керованими авіабомбами по позиціях Сил оборони України та прифронтових населених пунктах.

Ураження ворожих Су-34М суттєво послаблює авіаційний потенціал противника та знижує інтенсивність застосування тактичної авіації на відповідних напрямках фронту.

Фото: ВМС.