Комиссия Министерства юстиции Украины отменила решение частного нотариуса о восстановлении Евгения Баженкова в должности директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины. Об этом заявил заместитель министра социальной политики Украины Олег Коваль, сообщили ForUm’у в пресс-службе Минюста.

«В понедельник комиссия Министерства юстиции Украины рассматривала нашу жалобу о восстановлении Евгения Баженкова в должности. Во вторник, в 14:00, было опубликовано решение комиссии, которое отменяет его регистрацию. То есть наши предыдущие заявления о «сомнительном» восстановлении господина Баженкова были удоволетворены и теперь это официально: Евгений Баженков не является директором исполнительной Фонда социального страхования Украины», - отметил Коваль.

Напомним, 20 ноября, Фонд социального страхования Украины сообщил о вынужденном приостановлении перечисления средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам больничных и пособий по беременности и родам.

Позже Министерство социальной политики Украины сообщило о возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины.

В ответ в Фонде заявили, что информация о захвате не соответствует действительности, и напомнили о восстановлении Баженкова.

В Министерстве социальной политики настаивают, что Бажеков не имел права останавливать выплаты.

Директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков 21 ноября подписал документы для полного восстановления всех выплат материального обеспечения.

27 ноября правительство направило дополнительные 1,4 миллиарда гривен на выплату в 2019 году больничных.