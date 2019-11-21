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Неправомерно восстановленный в должности председателя Фонда соцстрахования Евгений Баженков не имел права принимать решение о прекращении выплат материального обеспечения, заявили в Министерстве социальной политики.

«Господин Баженков не был уполномочен принимать такие решения, потому что не было заседания комиссии по его восстановлению. Любые решения относительно существенных изменений по бюджету, в частности о приостановлении выплат, принимаются только правлением Фонда - не единолично», - подчеркнули в ведомстве.

Правление Фонда не собиралось, поэтому никаких решений по приостановлению выплат не принималось. Правительство только в пятницу на своем заседании приняло постановление о замене правительственной стороны правления.

В ближайшее время правления будет собрано для разрешения ситуации.

18 ноября Министерство социальной политики уже обратилось в Минюст с просьбой отменить действия государственного регистратора о записи в ЕГРПОУ Баженкова как директора исполнительной дирекции Фонда.

«Министерство социальной политики рассчитывает на объективное и справедливое решение соответствующих органов, которые должны установить правомерность восстановления Евгения Баженкова», - говорится в сообщении.

Напомним, 20 ноября, Фонд  социального страхования Украины сообщил о вынужденном приостановлении перечисления средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам больничных и пособий по беременности и родам.

Позже Министерство социальной политики Украины сообщило о возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины.

В ответ в Фонде заявили, что информация о захвате не соответствует действительности, и напомнили о восстановлении Баженкова.
ForUm

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