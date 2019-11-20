Фонд социального страхования Украины работает в штатном режиме, информация о рейдерском захвате не соответствует действительности, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.
Там напомнили, что по решению Печерского районного суда города Киева от 08.11.2019 отменено постановление правления Фонда от 15.05.2018 «Об увольнении директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Е. Баженкова». Евгений Баженков был восстановлен в должности 15 ноября 2019.
Ранее сегодня Министерство социальной политики Украины выразило обеспокоенность возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины.
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