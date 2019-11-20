также в разделеОбщество
Фонд соцстрахования о задержке больничных и декретных: деньги есть 6
Рябошапка: «Слуга народа» отсидел за изнасилование 13
В Украине объявлено штормовое предупреждение 25
СБУ задержала провокатора, призывавшего к терактам в Украине 23
В Казахстане задержали врача, который незаконно пересаживал почки украинцев 50
Суд ООН дал РФ больше года для подготовки ответа на иск Украины 86
Украинских военных обяжут учить английский язык 51
Минсоцполитики заявило о возможном рейдерском захвате Фонда соцстрахования 128
В Украине приостановлены выплаты больничных и пособий по беременности и родам 3247
«Трубу прорвало»: в сеть слили прослушку якобы из кабинета главы ГБР 91
Воронченко: Россияне угробили захваченные украинские корабли 231
АМПУ будет требовать от РФ более 1,2 миллиарда компенсации за оккупацию Крыма 39
Командира 128-й ОМБр посмертно наградили орденом Богдана Хмельницкого 26
В Украине начинают штрафовать за перевозку детей без автокресла 90
Бродский похвастался депиляцией и призвал мужчин соблюдать гигиену 108
19 ноября. Картина дня 52
Военные сбили вражеский беспилотник со взрывчаткой 64
Украинцам хотят разрешить менять отчество 56

Фонд социального страхования Украины работает в штатном режиме, информация о рейдерском захвате не соответствует действительности, сообщили ForUm’у в пресс-службе ведомства.

Там напомнили, что по решению Печерского районного суда города Киева от 08.11.2019 отменено постановление правления Фонда от 15.05.2018 «Об увольнении директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Е. Баженкова». Евгений Баженков был восстановлен в должности 15 ноября 2019.

Ранее сегодня Министерство социальной политики Украины выразило обеспокоенность возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

30
Теги