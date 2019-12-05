Председателем правления Фонда социального страхования Украины избран заместитель министра социальной политики Олега Коваля, сообщили ForUm’у в пресс-службе Фонда.

Отмечается, что 5 декабря в помещении Министерства социальной политики прошло внеочередное заседание правления Фонда социального страхования Украины.

В соответствии с законодательством в начале заседания состоялась ротация руководящего состава правления Фонда - председателем правления Фонда избран заместитель министра социальной политики Олега Коваля. Заместителями председателя правления от стороны профсоюзов и работодателей стали Владимир Саенко и Эрнест Скибинский соответственно.

Правление Фонда возглавляет председатель, который избирается из членов правления Фонда сроком на два года, поочередно от представителей каждой стороны социального диалога - государства, профсоюзов и работодателей.

Напомним, 20 ноября, Фонд социального страхования Украины сообщил о вынужденном приостановлении перечисления средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам больничных и пособий по беременности и родам.

Позже Министерство социальной политики Украины сообщило о возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины.

В ответ в Фонде заявили, что информация о захвате не соответствует действительности, и напомнили о восстановлении Евгения Баженкова.

В Министерстве социальной политики настаивают, что Бажеков не имел права останавливать выплаты.

26 ноября Комиссия Министерства юстиции Украины отменила решение частного нотариуса о восстановлении Баженкова в должности директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины.