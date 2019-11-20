Сегодня, 20 ноября, Фондом социального страхования Украины вынужденно приостановлено перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам больничных и пособий по беременности и родам, сообщили ForUm’у в пресс-службе ФССУ.

Отмечается, что финансирование временно не производится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению, утвержденным бюджетом Фонда.

«По действующему законодательству Фонд не может перечислить средства по каждоуму из направлений финансирования больше, чем утверждено в бюджете Фонда на 2019, принятом Кабинетом Министров Украины. По направлениям материального обеспечения запланированные на год расходы были исчерпаны 19 ноября. Средства на счетах есть, но с сегодняшнего дня мы не имеем права их перечислить до внесения изменений в годовой бюджет», - прокомментировал директор исполнительной дирекции Фонда Евгений Баженков.

Постановление №16 «Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019» принято КМУ 16.01.2019. Общие расходы Фонда на текущий год были запланировано в размере 23,26 млрд гривен, в частности, на выплату материального обеспечения и социальных услуг – 12,974 млрд гривен, из которых 12,535 млрд грн - на материальное обеспечение.

На сегодня общая сумма по заявлениям-расчетам, предоставленным к финансированию в 2019 году с учетом задолженности на начало года, составляет 13,573 млрд гривен, что превышает сметные назначения на год по соответствующей статье расходов на 1,038 млрд грн.

«Ситуация недопустима, фактически выплаты остановлены из-за бюрократических причин. Сейчас мы ведем переговоры с Министерством социальной политики, которое, как орган государственного надзора за Фондом, может по согласованию с Министерством финансов подать проект внесения соответствующих изменений на утверждение Кабмина. Проект изменений наработан, надеюсь, Министерство социальной политики в ближайшее время его подаст. Как только Кабинет Министров примет изменения, выплаты будут возобновлены», - отметил Баженков.