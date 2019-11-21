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Фонд соцстрахования о задержке больничных и декретных: деньги есть 30

Директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков сегодня, 21 ноября, подписал документы для полного восстановления всех выплат материального обеспечения.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе фонда.

«Восстановление выплат находится под личной ответственностью Баженкова, поскольку финансирование Фондом больничных и пособий по беременности и родам в соответствии с законодательством на сегодня невозможно без внесения изменений в бюджет Фонда», - говорится в сообщении.

«Есть буква закона, и есть дух закона. По букве закона Фонд не имеет права с 20 ноября перечислять средства на матобеспечение, хотя деньги на счетах у нас есть. Вчера весь день Фонд не финансировал ни больничные, ни декретные. Но речь о социальных страховых выплатах. Утром я собрал в Фонде совещание, мне подтвердили, что законодательно правовых путей для возобновления выплат без представления Министерства социальной политики на Кабмин изменений в бюджет нет. Поэтому я вынужден нарушить финдисциплину и следовать именно духу закона - сегодня я беру на себя ответственность и восстанавливаю все выплаты. На 26-е ноября председатель правления Фонда Владимир Саенко срочно созвал внеочередное заседание правления, надеюсь, на нем примут решение о правовом урегулировании этой ситуации», - говорит   Баженков.

Напомним, 20 ноября, Фонд  социального страхования Украины сообщил о вынужденном приостановлении перечисления средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам больничных и пособий по беременности и родам.

Позже Министерство социальной политики Украины сообщило о возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины.

В ответ в Фонде заявили, что информация о захвате не соответствует действительности, и напомнили о восстановлении Баженкова.

В Министерстве социальной политики настаивают, что Бажеков не имел права останавливать выплаты.
ForUm

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