Фонд социального страхования Украины профинансировал 782,2 млн грн пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение с начала декабря этого года, сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что из этой сумы на выплату больничных направлено 538,9 млн гривен, пособий по беременности и родам - ​​241 млн гривен и пособий на погребение – 2,3 млн гривен.

Материальное обеспечение перечисляется Фондом на счет работодателя.

Напомним, 27 ноября правительство направило дополнительные 1,4 миллиарда гривен на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, больничных по беременности и родам, а также на выплаты на погребение.