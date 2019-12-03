также в разделеОбщество
Легендарный танкист-киборг «Адам» не прошел аттестацию 7
НАБУ сообщило о подозрении куму Трубы 10
Украинцам разрешат брать 30 дней отпуска за свой счет 12
В САП подтвердили задержание Онищенко в Германии 16
Снегопады покидают Украину 11
Полиция остановила следствие по делу футбольных «договорняков» 19
РФ внесла крымчанина Приходько в список экстремистов 10
СМИ: Онищенко задержали в Германии 71
Садовый обжаловал миллионный залог 18
Рожкова заявила о преследовании семей чиновников НБУ 52
Россия объявила в розыск экс-нардепа Мосийчука 43
Украина объявила Цемаха в розыск 38
На Киевщине задержали рыбаков, угрожавших поджечь работников Госрыбагенства 28
Драка Ляшко и Геруса: в деле появился еще один подозреваемый 42
Суд разрешил арестовать Жеваго 32
Труба отреагировал на задержание своего соратника 40
НАБУ подтверждает задержание «правой руки» Трубы 96
Объявился владелец затонувшего под Одессой танкера 38

Фонд социального страхования Украины профинансировал 782,2 млн грн пособий по временной потере трудоспособности, по беременности и родам и на погребение с начала декабря этого года, сообщает пресс-служба Фонда.

Отмечается, что из этой сумы на выплату больничных направлено 538,9 млн гривен, пособий по беременности и родам - ​​241 млн гривен и пособий на погребение – 2,3 млн гривен.

Материальное обеспечение перечисляется Фондом на счет работодателя.

Напомним, 27 ноября правительство направило дополнительные 1,4 миллиарда гривен на выплату в 2019 году больничных по временной потере трудоспособности, больничных по беременности и родам, а также на выплаты на погребение.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
6746 грн.
10
Теги