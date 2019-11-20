Министерство социальной политики Украины обеспокоено возможной попыткой рейдерского захвата Фонда социального страхования Украины. Об этом заявил заместитель министра соцполитики Олег Коваль, сообщает пресс-служба министерства.

Он отметил, что ситуация, которая сейчас происходит в Фонде социального страхования Украины, слишком похожа на рейдерский захват.

«Соответствующие действия совершаются Евгением Баженковым, фигурантом уголовного дела за незаконные действия с имуществом Фонда при содействии Государственного регистратора, который незаконно в ЕГР (Едином государственном реестре юридических, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований) указал Баженкова руководителем исполнительного Фонда социального страхования. Несмотря на то, что полномочия по восстановлению или освобождению директоров исполнительного Фонда принадлежат правлению Фонда социального страхования», – говорится в сообщении.

«Минсоцполитики считает такие действия регистратора недопустимыми и обратилось с жалобой в Минюст с позицией отменить регистрацию и направило письмо исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины, в котором отмечено, что все действия, принятые Баженковым до момента его законного восстановления в должности, можно считать превышением полномочий и подлежат отмене в порядке, предусмотренном законом Украины», - сообщил Коваль.

«Сотрудничество министерства с любым лицом, которое является фигурантом уголовного дела о хищении государственного имущества, недопустимо», - резюмировал замминистра.

В министерстве подчеркнули, что в 2018 году Евгений Баженков был уволен с поста директора исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины за незаконную передачу в частную собственность 71 государственного объекта Фонда.

Так, в сентябре 2017 он подписал письма о передаче 59 объектов недвижимости, однако протокольным поручением Фонда Баженкова обязано отозвать эти письма. Евгений Баженков не выполнил этого поручения, что привело к потере еще 12 объектов.

Такие действия Баженкова, а именно предоставленные указания руководителям управлений исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в областях и городе Киеве по изменению формы собственности имущества Фонда является превышением служебных полномочий.

«Соответствующими действиями были созданы предпосылки для незаконного отчуждения имущества Фонда. Освобождение Евгения Баженкова инициировал экс-министр социальной политики Андрей Рева, и обратился в правоохранительные органы, что привело к возбуждению уголовного дела, фигурантом которого является Баженков. Впрочем, Баженков пошел искать правды в суд. Позапрошлую пятницу Печерский суд Киева частично удовлетворил его требования, а именно: возобновил Баженкова в должности и обязал в течение месяца выплатить средний заработок в сумме более 858 тыс. гривен», – сказано в сообщении.

Напомним, 20 ноября Фондом социального страхования Украины было приостановлено перечисление средств для выплаты материального обеспечения застрахованным лицам больничных и пособий по беременности и родам.