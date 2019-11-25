Шевченковский районный суд Киева снизил залог за главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об рассказал его адвокат Дмитрий Ильченко в комментарии РБК-Украина.
Ильченко отметил, что оставшиейся 1 350 000 гривен залога будут возвращены адвокатам в автоматическом режиме.
«Только что суд удовлетворил наше ходатайство и снизил залог до 1 152 600 грн», - сообщил он.
Защита иницировала уменьшение суммы залога в связи с переквалификацией подозрения Мангеру и максимально возможной санкцией наказания.
«Раньше Мангеру грозило пожизненное, а по новому подозрению - 10 лет лишения свободы, соответсвенно должен был быть изменен уровень суммы залога», - сказал он.
Ильченко подчеркнул, что дело против главы Херсонского облсовета приостановлено на время розыска еще одного фигуранта - крминального авторитета Алексея Левина (Москаленко).
Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.
4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.
Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.
В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.
11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.
15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.
Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО. С него сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.
3 апреля Шевченковский районный суд Киева снова обязалМангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорта до 1 июня.
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