Шевченковский районный суд Киева снизил залог за главу Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в заказе нападения на общественную активистку Екатерину Гандзюк. Об рассказал его адвокат Дмитрий Ильченко в комментарии РБК-Украина.

Ильченко отметил, что оставшиейся 1 350 000 гривен залога будут возвращены адвокатам в автоматическом режиме.

«Только что суд удовлетворил наше ходатайство и снизил залог до 1 152 600 грн», - сообщил он.

Защита иницировала уменьшение суммы залога в связи с переквалификацией подозрения Мангеру и максимально возможной санкцией наказания.

«Раньше Мангеру грозило пожизненное, а по новому подозрению - 10 лет лишения свободы, соответсвенно должен был быть изменен уровень суммы залога», - сказал он.

Ильченко подчеркнул, что дело против главы Херсонского облсовета приостановлено на время розыска еще одного фигуранта - крминального авторитета Алексея Левина (Москаленко).

Как известно, сотрудница Херсонского горсовета, активистка Екатерина Гандзюк, на которую было совершено нападение 31 июля в Херсоне с применением кислоты, умерла 4 ноября 2018 года.

4 декабря генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк.

Он также сообщил, что по данному делу объявлено подозрениеранее судимому гражданину по фамилии Левин, который является ключевой фигурой в совершении преступления. Он объявлен в розыск.

В Службе безопасности Украины заявили, что о раскрытии убийства активистки.

11 февраля главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру было объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк.

15 февраля Шевченковский суд Киева принял решение, согласно которому глава Херсонского облсовета взят под стражу на 17 дней с правом внесения залога в сумме 2 миллиона 497 тысяч 300 гривен.

Его адвокат внес залог, после чего Мангер вышел из СИЗО. С него сняли электронный браслет и вернули загранпаспорт.

3 апреля Шевченковский районный суд Киева снова обязалМангера носить электронный браслет и сдать загранпаспорта до 1 июня.