В Украине 21 ноября отмечают День достоинства и свободы.

В Киеве на Майдане Независимости прошло вече «У нас есть достоинство».

Кабинет Министров Украины принял решение, которое позволит упростить пересечение линии разграничения для подростков, вынужденных проживать на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

В Гааге начались первые процессуальные слушания Арбитражного трибунала, сформированного в соответствии с приложением VII Конвенции ООН по морскому праву по делу о нарушении иммунитета трех украинских военно-морских судов и 24 членов их экипажей.

Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила о подозрении в злоупотреблении властью мэру Львова Андрею Садовому.

По данным САП, злоупотребления должностных лиц Львовского городского совета во время операций с земельными участками, расположенных на территории Рясно-Русского сельского совета Львовской области, нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн гривен.

Конституционный суд Украины признал не соответствующим требованиям части первой статьи 157 и 158 Конституции Украины законопроект по уполномоченным Верховной Рады Украины.

Экс-заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов в Telegram опубликовал копию приговора суда о признании виновным депутата фракции «Слуга народа» Романа Иванисова в покушении на групповое изнасилование.

Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно возможного совершения экс-председателем СБУ Василием Грицаком государственной измены, шпионажа, злоупотребления служебным положением, присвоения и растраты имущества.

Украину устроит заключение только долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, в котором прописано взаимовыгодные для всех сторон условия. Об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабинета Министров по установлению прожиточного минимума на 2019 год без научно-общественной экспертизы сформированной потребительской корзины.

Директор исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины Евгений Баженков сегодня, 21 ноября, подписал документы для полного восстановления всех выплат материального обеспечения.

Ни одно из уголовных производств, связанных с событиями на Майдане, не будет утеряно, заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

С четверга, 21 ноября, начали подачу теплоносителя в дома жителей города Новояворовск на Львовщине. В городе Новый Раздол продолжается ликвидация прорывов.

Бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что стал заместителем генерального директора государственного концерна Укроборонпром.

Неправомерно восстановленный в должности председателя Фонда соцстрахования Евгений Баженков не имел права принимать решение о прекращении выплат материального обеспечения, заявили в Министерстве социальной политики.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС Украины и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.

ЦОС ФСБ России распространил видео передачи украинской стороне двух военных катеров, а также буксира, согласно которому внутреннее состояние украинских судов якобы в нормальном состоянии, с исправной сантехникой.

Согласно отчету «Слуги народа» об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в политической партии официально не работает ни один человек, сообщает Комитет избирателей Украины.