Ни одно из уголовных производств, связанных с событиями на Майдане, не будет утеряно, заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка.

Об этом он сказал во время встречи с представителями семей Героев Небесной Сотни, сообщает пресс-служба ГПУ.

Генпрокурор сообщил, что сейчас все они упорядочиваются и инвентаризируются. Для этого в рамках ГПУ создана специальная инвентаризационная комиссия, в которую включены представители общественности и Государственного бюро расследований.

В ходе встречи с представителями семей героев, участие в которой принял и директор ГБР Роман Труба, было договорено, что их делегаты тоже войдут в инвентаризационные комиссии – они будут наблюдать за процессом упорядочения и передачи уголовных производств. Кроме того, будет создана рабочая группа с участием их представителей, чтобы они имели возможность осуществлять своего рода общественный мониторинг дальнейшего хода расследования этих уголовных производств.

Генпрокурор также рассказал представителям средств массовой информации, что будет происходить с уголовными производствами, которые есть сейчас у следственных подразделений органов прокуратуры.

Он напомнил, что 20 ноября 2019 – последний день, когда органы прокуратуры имеют полномочия осуществлять досудебное расследование и по состоянию на сейчас прокуратура уже передала большую часть уголовных производств по принадлежности в другие органы досудебного расследования.

Что касается дел Майдана, то определенная часть из них, которые в основном касаются коррупционных преступлений, а также в которых фигурантами являются чиновники, согласно подследственности переданы в НАБУ, другие дела – в ГБР, СБУ и органы Национальной полиции Украины.

В то же время, как отметил Рябошапка, в связи с чрезвычайно большим объемом материалов, которые насчитываются тысячи томов, они переданы только юридически, а физически эти дела остаются в прокуратуре и будут постепенно передаваться в соответствующий орган досудебного расследования.

Генпрокурор заверил, что следствие по производствам о преступлениях, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 гг., не будет останавливаться, поскольку законодательство предусматривает возможность проведения неотложных процессуальных действий с участием процессуальных руководителей, то есть тех прокуроров, которые по-прежнему остаются осуществлять процессуальное руководство в этих процессах.

Он назвал принципиально важным, чтобы парламент как можно скорее принял изменения в Закон Украины «О Государственном бюро расследований», которые, в частности, касаются возможности перехода следователей, которые сегодня расследуют производства, связанные с делами Майдана, в ГБР. «У них есть запас знаний, они владеют информацией о ходе расследований – это обеспечит институциональную память и как можно более быструю передачу этих дел из Генеральной прокуратуры в ГБР», - отметил Рябошапка.