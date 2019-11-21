Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство относительно возможного совершения экс-председателем СБУ Василием Грицаком государственной измены, шпионажа, злоупотребления служебным положением, присвоения и растраты имущества. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службе НАБУ.

В том числе 25 октября Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть производство, в котором фигурирует экс-председатель СБУ. Соответствующее решение вынес следственный судья Тимур Хамзин.

В судебных материалах указывается, что 4 октября в НАБУ было подано заявление об уголовном правонарушении по факту совершения бывшим председателем Службы безопасности Украины преступлений, подпадающих под квалификацию ряда статей Уголовного кодекса Украины, в частности статьи 28 (совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией), статьи 364 (злоупотребление служебным положением), статьи 365 (превышение власти или служебных полномочий), 366 (служебный подлог), 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), 111 (государственная измена), 114 (шпионаж). Однако производство не было зарегистрировано.

Заявитель утверждает, что своим бездействием, которое заключается в невнесении сведений об уголовном правонарушении в Единый реестр досудебных расследований не позднее 24 часов после получения заявления о совершении уголовного преступления, уполномоченные должностные лица Национального антикоррупционного бюро Украины грубо нарушили требования уголовного процессуального законодательства.

Постановлением от 11 октября следственный судья открыл производство по жалобе и 25 октября суд обязал уполномоченных лиц НАБУ внести в Единый реестр досудебных расследований сведения о возможном совершенное уголовное преступление Грицаком. В пресс-службе НАБУ сообщили, что бюро исполнило соответствующее постановление суда и внесло сведения в ЕРДР.

«Сообщаем, что Национальным бюро исполнено указанное постановление Высшего антикоррупционного суда и внесены соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований», - говорится в ответе НАБУ.