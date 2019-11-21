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С четверга, 21 ноября, начали подачу теплоносителя в дома жителей города Новояворовск. В течение суток тепло поступит в дома горожан, сообщается на сайте Львовской ОГА.

«Для нас очень важно, что в домах населения многотысячного города Новояворовск будет тепло. Над решением этой проблемы мы работали непрерывно и настойчиво, а сегодня имеем результат. Львовская облгосадминистрация благодарит всех, кто приобщается к этому процессу. Надеемся, что вскоре дадим тепло в Новый Раздол», - отметил заместитель председателя Львовской областной государственной администрации Юрий Холод.

По словам директора департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства Назария Романчука, в городе Новый Раздол продолжается ликвидация прорывов.

«На сегодня нам удалось ликвидировать два прорыва теплотрасс из трех. Сейчас в городе продолжается непрерывная работа аварийной бригады. Мы планируем завершить и ликвидировать последний прорыв в течение двухчасового срока и получить стабильное давление в сетях», - сказал он.

Напомним, в городах Новояворовск и Новый Раздол объявили чрезвычайную ситуацию из-за срыва отопительного сезона. Проблемы с отоплением начались после того, как НАБУ разоблачило два теплогенерирующих предприятия, принадлежащие братьям Дубневичам, в хищении газа на сумму 1,5 миллиарда гривен. Тогда же суд арестовал эти предприятия, а государственное агентство АРМА передало их в управление ЧП «Гарант Энерго М» - фирме, которую выбрали на конкурсе. Однако новый управляющий не справился с функциями, поскольку возникли проблемы с кадрами, а часть оборудования демонтировали предыдущие владельцы.
ForUm

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