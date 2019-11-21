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В Украине 21 ноября отмечают День достоинства и свободы. Соответствующий указ Президент Петр Порошенко подписал в 2014 году.

В указе Главы государства говорится, что праздник был утвержден для сохранения и донесения до современного и будущих поколений объективной информации о судьбоносных событиях в Украине начала XXI века, а также в знак уважения патриотизма и мужества граждан, которые в ноябре 2013 года - феврале 2014 года и осенью 2004 года встали на защиту демократических ценностей, прав и свобод и национальных интересов государства и его европейского выбора.

В конце ноября 2013 года отказ украинской власти от подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом стал первопричиной возникновения самых массовых за всю современную историю государства акций протеста. 21 ноября 2013 года Кабинет Министров принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое должно было быть подписано на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Акции протеста начались в тот же день. В частности, на Майдане Незалежности в столице митингующие установили палатки и находились там круглосуточно. В ночь на 30 ноября 2013 года спецназовцы «Беркута» избили десятки активистов, преимущественно молодежь, после чего на улицы городов Украины вышли сотни тысяч граждан.

Акции протеста продолжались с конца ноября до конца февраля 2014 года и получили названия Евромайдан, Майдан, а позже – Революция достоинства. В результате тогдашний президент Виктор Янукович в феврале, после массового расстрела безоружных граждан в центре Киева, сбежал в Россию. Всю полноту власти взяла на себя Верховная Рада Украины, которая на 25 мая назначила выборы президента Украины. На этих выборах победил Петр Порошенко, который 27 июня 2014 года подписал Соглашение об ассоциации с ЕС в полном объеме. 1 сентября в полном объеме Соглашение вступило в силу.

По данным Генпрокуратуры, во время Евромайдана пострадали 2,5 тысячи человек, 104 из них погибли.

По данным Министерства внутренних дел, с 18 февраля по 2 марта 2014 года при исполнении служебных обязанностей в центре Киева погибли также 17 силовиков.
ForUm

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