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Экс-заместитель главы администрации Виктора Януковича Андрей Портнов в Telegram опубликовал копию приговора суда о признании виновным депутата фракции «Слуга народа» Романа Иванисова в покушении на групповое изнасилование.

«Не хотелось наносить вред правящей политической силе, но не надо было рассказывать легенды о новых лицах. Публикую приговор суда о признании виновным депутата Романа Иванисова, который уже четвертый день скрывает генеральный прокурор», – написал он.

По словам Портнова, фигурант был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.17, 117 ч.3 УК Украины (1960 года) - покушение на изнасилование, совершенное группой лиц, ст. 118 ч.2 УК Украины (1960 года) - удовлетворение половой страсти неестественным способом с применением физического насилия, совершенное группой лиц).

«Приговорен к 3 годам 6 месяцам лишения свободы (областной суд снизил наказание до 2 лет 6 месяцев)», – отметил он.

Напомним, 20 ноября генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что народный депутат «Слуги народа» Руслан Иванисов имеет погашенную судимость по обвинению в изнасиловании.

Позже в ГПУ заявили, что информация еще непроверенна.

Наредп приостановил членство во фракции на время проверки обнародованной в СМИ информации.  

 
ForUm

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