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Согласно отчету «Слуги народа» об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера в политической партии официально не работает ни один человек, сообщает Комитет избирателей Украины.

Так, в графе «работники склада аппарата партии» указано цифру 0. Для сравнения: в ВО «Батькивщина» официально работает 73 человека, в «Европейской солидарности» - 46 человек, у «Голоса» - 3, Радикальной партии Олега Ляшко – 20, «Самопомочи» - 264, «Украинская стратегии Гройсмана» - 3.

Стоит отметить, что «Слуга народа» также не тратила официально средств на зарплату. Всего за период июля-сентября партия потратила 240 млн грн, из них 0 грн – на заработную плату.

Кроме этого, у «Слуги народа» не зарегистрировано ни одного местного отделения со статусом юридического лица.

«Сложно представить парламентскую политическую партию, в которой бы работали лица исключительно на волонтерских началах. В частности, партию, в которой нет оплачиваемого на постоянной основе бухгалтера, охраны, секретаря, работников пресс-службы и орготдела. Многолетняя практика показывает, что такие партии могут осуществлять теневую оплату труда - «в конвертах». Похожая ситуация с местными ячейками партий, которые не имеют статуса юридических лиц. Закон «О политических партиях в Украине» позволяет существование местных организаций без такого статуса, однако, по мнению КИУ, это свидетельствует о централизованном характере управления и может быть попыткой тенизации партийной жизни. В частности, такие местные организации не способны проводить полноценную финансовую и хозяйственную деятельность из-за отсутствия счетов в банках. Однако это также облегчает жизнь партиям, которые не обязали отчитываться о деятельности организаций без статуса юрлиц перед НАПК», - заявил председатель КИУ Алексей Кошель.

Согласно данным Реестра политических партий, «Слуга народа» было официально зарегистрирована 31 марта 2016 года.
ForUm

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