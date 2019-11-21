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Сегодня, 21 ноября, в Киеве на Майдане Независимости началось вече «У нас есть достоинство», сообщает РБК-Украина.

В центре столицы собрались тысячи людей, который требуют остановить разведение войск и сил на линии разграничения, а также отменить реализацию «формулы Штайнмайера».

Активисты вышли с плакатами «Не продается», «Банду геть», «Свободу Марченко», «Нет репрессиям», «Хватит нас разводить». Также люди стоят с фотографиями погибших во время Революции Достоинства в 2014 году.

Помимо флагов Украины, участники вече обклеили одежду желтым скотчем, который, по задумке организаторов, символизирует борьбу украинцев за государство и свободу.

Вече было организовано общественными деятелями из «Движения сопротивления капитуляции».

Напомним, в Украине 21 ноября отмечают День достоинства и свободы. 

 
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