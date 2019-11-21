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Украину устроит заключение только долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу, в котором прописано взаимовыгодные для всех сторон условия.

Об этом на брифинге заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук, комментируя официальное предложение «Газпрома» о продлении транзитного контракта с Украиной на год, передает УНИАН.

«Украина устроит долгосрочный контракт, который, с одной стороны, обеспечивает полноценное использование нашей ГТС, а с другой – энергетическую безопасность Украины и Европы», - сказал он, добавив, что промежуточный контракт на год Украину не устроит.

Премьер подчеркнул, что правительство заинтересовано получить транзит газа с 2020 года на взаимовыгодных условиях.

«Мы должны получить не какой-то промежуточный вариант на один год, чтобы россияне могли закончить свою инфраструктуру и затем политически давить на европейские страны и Украину. Мы хотим прогнозируемых, взаимовыгодных, стабильных условий работы с нашими европейскими партнерами по европейским правилам », - подчеркнул он. По словам премьера, до конца года оператор газотранспортной системы планирует пройти сертификацию. «Мы намерены до конца года завершить соответствующую сертификацию и предлагать нашим партнерам контракты на европейских условиях по европейским правилам», - добавил он.

Как сообщал ForUm, 18 ноября НАК «Нафтогаз Украины» получил официальное предложение от российского «Газпрома» о продлении транзитного контракта с января 2020 году на 1 год.  

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель считает неприемлемым подписание годового контракта с Россией относительно транзита газа через Украину при условии отказа от арбитражей. 
ForUm

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