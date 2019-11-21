Сегодня, 21 ноября, прокурорами Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщено о подозрении должностным лица Львовского городского совета, злоупотребления которых во время операций с земельными участками, расположенных на территории Рясно-Русского сельского совета Львовской области, нанесли ущерб гражданам и государству на сумму свыше 93,5 млн гривен, сообщает пресс-служба САП.

Отмечается, что в 2015 году в правоохранительные органы обратились более 60 граждан с заявлениями о незаконном отчуждении принадлежащей им земли.

«В ходе расследования этих фактов установлено и подтверждено выводами экспертов и специалистов, что действительно более 23,49 га земель были проданы по договору купли-продажи должностными лицами Львовского городского совета в нарушение требований действующего законодательства без аукциона по заниженной стоимости, как земли промышленности. Кроме того, выяснилось, что продан земельный участок, вообще не принадлежащий территориальной общине города Львова, а фактически принадлежит к землям Рясно-Русского сельского совета Львовской области как земля сельскохозяйственного назначения», – говорится в сообщении.

В САП отметили, что сейчас чиновникам инкриминируется совершение коррупционного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 УК Украины, то есть организация злоупотребления и злоупотребление властью или служебным положением, а именно умышленное в интересах третьих лиц использование должностным лицом власти или служебного положения вопреки интересам службы, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан или государственным или общественным интересам.

Сразу после вручения подозрений, прокурорами САП вручено ходатайство об избрании указанным лицам мер пресечения.

Напомним, 21 ноября мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что Специализированная антикоррупционная прокуратура объявила ему о подозрении в злоупотреблении властью.