Бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что стал заместителем генерального директора государственного концерна Укроборонпром.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.
На вопрос, работает ли он в «Укроборонпроме», Найем ответил: «Да, действительно, я там сейчас работаю... Заместитель генерального директора».
Официальная информация о назначении Найема на соответствующую должность отсутствует.
Также его нет в перечне заместителей генерального директора Укроборонпрома на официальном сайте концерна.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время