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Бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что стал заместителем генерального директора государственного концерна Укроборонпром.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

На вопрос, работает ли он в «Укроборонпроме», Найем ответил: «Да, действительно, я там сейчас работаю... Заместитель генерального директора».

Официальная информация о назначении Найема на соответствующую должность отсутствует.

Также его нет в перечне заместителей генерального директора Укроборонпрома на официальном сайте концерна.
 
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