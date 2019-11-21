Бывший народный депутат Мустафа Найем заявил, что стал заместителем генерального директора государственного концерна Укроборонпром.



Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве, сообщает УНИАН.

На вопрос, работает ли он в «Укроборонпроме», Найем ответил: «Да, действительно, я там сейчас работаю... Заместитель генерального директора».

Официальная информация о назначении Найема на соответствующую должность отсутствует.

Также его нет в перечне заместителей генерального директора Укроборонпрома на официальном сайте концерна.

