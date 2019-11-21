Конституционный суд Украины признал не соответствующим требованиям части первой статьи 157 и 158 Конституции Украины законопроект по уполномоченным Верховной Рады Украины.

Соответствующий вывод суд КСУ предоставил 21 ноября, сообщается на сайте суда.

«Этим выводом Конституционный суд Украины признал законопроект о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции Украины (относительно уполномоченных Верховной Рады Украины) (рег. № 1016) (далее законопроект) таким, что не соответствует требованиям части первой статьи 157 Конституции Украины и соответствует требованиям части второй статьи 157, статьи 158 Конституции Украины», - говорится в нем.

Предложенные законопроектом изменения в статьи 85 и 101 Конституции Украины предусматривают введение нового вида парламентского контроля, который может выйти за пределы контроля за соблюдением конституционных прав и свобод человека и гражданина и потенциально может представлять риск чрезмерного вмешательства парламента через уполномоченных за соблюдением Конституции Украины и законов в различных сферах общественных отношений без соблюдения баланса частных и публичных интересов, в частности в предпринимательскую деятельность, в деятельность институтов гражданского общества, органов государственной власти и органов местного самоуправления, а значит, может привести к нарушению и ограничению прав и свобод человека и гражданина.

«Конституционный Суд Украины предостерегает от введения такого контроля за соблюдением Конституции Украины, который противоречит Основному Закону и может привести к юридической неопределенности, поскольку это несовместимо с принципом верховенства права – одной из основных гарантий соблюдения прав и свобод человека и гражданина. Для человека и гражданина такая неопределенность является угрозой произвола со стороны органов публичной власти и их должностных лиц», - говорится в заключении.

Введение нового вида парламентского контроля может привести к сужению сферы деятельности и полномочий уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

В заключении также отмечается, что внесение в Конституцию Украины изменений, предложенных законопроектом, приведет к установлению неопределенных границ полномочий Верховной Рады вопреки конституционному принципу разделения государственной власти и к нарушению системы сдержек и противовесов между законодательной, исполнительной и судебной ветвями власти, что является угрозой для обеспечения прав и свобод человека и гражданина.

Президент Владимир Зеленский внес в Раду законопроект №1016 29 августа как безотлагательный. Ст.101 Конституции о парламентском контроле предлагалось дополнить абзацем о том, что для осуществления парламентского контроля над соблюдением Конституции и законов в отдельных сферах Рада может назначать своих уполномоченных. Соответственно перечень полномочий парламента, изложенный в ст.85 Основного закона, будет дополнен пунктом о том, что Верховная Рада назначает и увольняет таких уполномоченных, а также заслушивает их ежегодные отчеты.

3 сентября Верховная Рада направила законопроект в КС для получения вывода относительно соответствия Основному закону.