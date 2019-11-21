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Окружной административный суд Киева признал противоправными действия Кабинета Министров по установлению прожиточного минимума на 2019 год без научно-общественной экспертизы сформированной потребительской корзины, сообщает пресс-служба суда.

Также суд признал противоправными действия Кабмина по разработке и утверждению законопроекта о госбюджете на 2019 год с нарушением порядка установления прожиточного минимума.

Суд обязал правительство установить прожиточный минимум в соответствии с положениями законов «О прожиточном минимуме» и «О государственных социальных стандартах и ​​государственных социальных гарантиях».

Напомним, с 1 июля прожиточный минимум для трудоспособных лиц вырос на 86 гривен и составляет 2 007 гривен вместо 1 921 гривни.
ForUm

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