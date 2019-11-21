ЦОС ФСБ России распространил видео передачи украинской стороне двух военных катеров, а также буксира, согласно которому внутреннее состояние украинских судов в нормальном состоянии, с исправной сантехникой.

На видео запечатлен процесс подписания документов по передаче украинских судов, представители украинской стороны никаких претензий о состоянии судов не высказывают, сообщает Интерфакс.

На кадрах также виден белый унитаз, полотенца, на полке лежит стопка аккуратно сложенной военной одежды.

«Если за время перехода от берегов Крыма до Очаково украинская сторона сумела угробить суда и довести сантехнику до ненадлежащего состояния, то это проблема самой украинской стороны», - отмечается в распространенном ЦОС ФСБ справочном материале.

Там заявили, что видеокадры, связанные с передачей украинской стороне двух катеров и буксира, публикуются в связи с заявлением командующего ВМФ Украины Игоря Воронченко об «угробленных россиянами возвращенных Украине бронекатерах «Никополь» и «Бердянск», а также буксира «Яны Капу» «со снятыми плафонами, розетками и унитазами».

В среду, 20 ноября, командующий Военно-морскими силами Украины адмирал Игорь Воронченко заявил, что возвращенные корабли – не на ходу, россияне их «угробили».

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что украинская сторона проанализирует состояние трех возвращенных Россией кораблей ВМС Украины и обязательно обратится к РФ, чтобы было возвращено то, чего на них не хватает.