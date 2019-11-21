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Кабинет Министров Украины принял решение, которое позволит упростить пересечение линии разграничения для подростков, вынужденных проживать на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе правительства.

Решение Кабмина предусматривает:

- упрощение процедуры пересечения линии разграничения лицами, не достигшими 16-летнего возраста, на основании свидетельства о рождении;

- упрощение процедуры перемещения товаров через линию разграничения физическими лицами;

- внесение изменений в справки о представлении документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины, удостоверяющий указанные факты и является обстоятельством, учитывается при перемещении лиц через линию разграничения.

«Процесс реинтеграции временно оккупированных территорий - долгий, сложный, возможно, даже противоречивый. Но в его центре - простой человек и готовность государства к защите его интересов», - заявили в Кабмине.

Кроме того, такое определение как «ручная кладь» исключено. Этот нюанс нивелирует коррупционные риски, уменьшит очереди и вообще упростит жизнь рядовых украинцев, вынужденных жить на временно оккупированной территории.

Новые правила начнут действовать в конце ноября 2019 года.
ForUm

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