Переданы захваченные в прошлом году Россией украинские корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» пришли в порт Очаков. Их сопровождали буксиры «Титан», «Гайдамака» и поисково-спасательный корабль «Сапфир», которые еще 16 ноября вышли из портов Одессы, Черноморска и Южного.

Россияне на захваченных кораблях демонтировали некоторые средства связи и навигационное оборудование. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на командующего ВМС ВС Украины адмирала Игоря Воронченко.

«Будут проведены следственные действия Государственным бюро расследования, военной прокуратурой, после чего мы будем иметь полную картину состояния переданных кораблей. Это позволит передать информацию для предоставления правовой оценки действиям Российской Федерации в украинских и международных судебных инстанций», - добавил адмирал Воронченко.

Следует отметить, что на возвращение кораблей у причальной стенки ждали их экипажи, освобождены из российского плена в сентябре этого года.

Напомним, 18 ноября Россия передала Украине захваченные 25 ноября 2018 года корабли.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко заявил, что «россияне их угробили: поснимали даже плафоны, розетки и унитазы».

25 ноября 2018 в Керченском проливе российский пограничный корабль «Дон» протаранил украинский буксир «Яны Капу», который вместе с двумя малыми бронированными артиллерийскими катерами «Бердянск» «Никополь» осуществлял плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполь.

После выхода из 12-мильной зоны катера ПС ФСБ РФ открыли огонь по корабельной группе ВМС Украины. Малые бронированные артиллерийские катера «Бердянск», «Никополь» были поражены огнем противника и потеряли ход. Рейдовый буксир «Яны Капу» также принужден к остановке. Корабли были захвачены спецназом РФ.

27-28 ноября 2018 в оккупированном Крыму были арестованы все захваченные в Керченском проливе украинские моряки.

Подконтрольные Кремлю суды арестовали 24 украинцев до 25 января 2019 года. Им грозит до 6 лет лишения свободы.

На моряков заведено дело по ч. 3 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение границы, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения).

Все 24 моряка были переведены в Москву. 27 декабря они заявили следствию, что являются военнопленными. Обменять их удалось только 7 сентября 2019.