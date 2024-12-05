також у роздiлiАктуально
Для карткових операцій українців введуть нові обмеження 4
У вечір Святого Миколая окупанти привітали українців авіабомбами 10
Меблі на замовлення ідеальне рішення для сучасного інтер’єру 3
Реєстрація і облік ТОВ: практичні поради для бізнесу в Києві 10
Какие товары может предложить современный военторг 13
Тепловизоры для охоты и военных незаменимый инструмент в условиях плохой видимости 13
Ремонт квартири для здачі в оренду: на що звернути увагу? 8
Односпальная кровать: ключевые критерии при выборе 15
Маркетплейс: особенности торговой площадки и принцип работы 13
Что такое криптовалюта Chainlink (LINK) и как она используется? 13
Зарядні станції EcoFlow: особливості та переваги EcoFlow Delta Max для вашого дому 36
Выбор металла для обручального кольца: золото или серебро? 12
В июле благодаря импорту Respublika Park удалось снизить использование украинской электроэнергии 20
Комфортне проживання у будинку для престарілих 20
Переваги ремонту авто професійними механіками 13
Проблеми з авто та шляхи їх вирішення 12
Ведення бухгалтерії для IT-компаній: особливості, виклики та рішення 11
Програвачі вінілових платівок від лідерів виробництва 7

В 2025 году украинским военным будет поставлено более 30 тысяч ударных дронов.

"Украина меняет правила игры на поле боя благодаря инновационным технологиям!", - сообщает министр обороны Рустем Умеров.

Во исполнение Плана стойкости президента Владимира Зеленского в 2025 году для украинских защитников будет поставлено более 30 тысяч ударных беспилотников DeepStrike.

"Часть из этих БПЛА профинансировали наши международные партнеры, инвестировав в украинский ОПК", - пояснил он.

Эти дроны нового поколения способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать целые врага.

Фото: Facebook.
ForUm

Спасибі за Вашу активність, Ваше питання буде розглянуто модераторами найближчим часом

19
Теги