В 2025 году украинским военным будет поставлено более 30 тысяч ударных дронов.

"Украина меняет правила игры на поле боя благодаря инновационным технологиям!", - сообщает министр обороны Рустем Умеров.



Во исполнение Плана стойкости президента Владимира Зеленского в 2025 году для украинских защитников будет поставлено более 30 тысяч ударных беспилотников DeepStrike.



"Часть из этих БПЛА профинансировали наши международные партнеры, инвестировав в украинский ОПК", - пояснил он.



Эти дроны нового поколения способны автономно действовать на больших расстояниях и с высокой точностью поражать целые врага.

Фото: Facebook.