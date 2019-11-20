Возвращенные Россией корабли малые бронированные артиллерийские катера «Никополь» и «Бердянск» и буксир «Яны Капу» подходят к территориальным водам Украины.
Об этом в комментарии 4 каналу сообщил командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко, передает НВ.
Он отметил, что подойдут корабли примерно через 16 часов.
«Идет буксировка, скорость очень маленькая. Они своим ходом не идут, россияне их угробили. Поснимали даже плафоны, розетки и унитазы. Так что мы сейчас покажем всему миру варварское отношение россиян», — заявил Воронченко.
Напомним, 18 ноября Россия передала Украине захваченные 25 ноября 2018 года корабли.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время