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Заместитель министра обороны Анна Маляр сказала, что сообщения о якобы направлении Россией запасов крови к украинской границе являются элементом информационно-психологической войны. Эта информация не соответствует действительности.

Об этом заместитель министра обороны Анна Маляр написала в Facebook, передает UA.NEWS.

«Сейчас по интернету распространяется информация со ссылкой на анонимные источники о том, что Россия якобы направила запасы крови и другие медицинские материалы для раненых к украинской границе. Эта информация не соответствует действительности. Такие «новости» являются элементом информационно-психологической войны», — написала Маляр.

Она отметила, что цель распространения такой информации – вызвать панику и страх в украинском обществе.

За последний месяц российские ВС провели серию учений, в частности, в приграничных с Украиной регионах. Маневры проходят на фоне роста напряженности в отношениях России и НАТО и сообщений о возможном вторжении России в Украину.

Ранее Российская Федерация после учений в Западном военном округе (ЗВО) начала частично отводить войска от Украины. Военнослужащие направляются в пункты постоянной дислокации.

В Европейском суде по правам человека начали рассмотрение межгосударственного дела «Украина и Нидерланды против России». Это позволяет предположить, что суд установит 30 апреля датой начала российской оккупации на Донбассе.

Россия выступила за отмену открытого заседания Совета Безопасности ООН, где планируют обсудить наращивание российских войск на границе с Украиной. Заседание, инициированное Соединенными Штатами, запланировано на понедельник, 31 января.

Как сообщалось ранее, наращивание вооруженных сил России у границ Украины расширилось за счет поставок крови и других медматериалов, которые позволили бы оказывать помощь раненым.

Такое количество материалов медицинского предназначения является ключевым показателем подготовки вторжения Москвы, сообщили агентству Reuters три американских чиновника
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