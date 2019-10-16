Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что разведение сил у Золотого и Петровского на Донбассе будет возможным лишь при условии соблюдения режима тишины в этом районе в течение семи дней и готовности к этому всех сторон.

Первая специализированная прокуратура по борьбе с организованной преступностью Панамы приняла решение о закрытии дела, возбужденного по заявлению экс-заместителя главы АП времен президентства Виктора Януковича Андрея Портнова против экс-президента Петра Порошенко.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом закон о прекращении возмещения народному депутату расходов, связанных с выполнением депутатских полномочий, в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний или заседаний комитетов ВР.

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка направил в суд обвинительный акт в отношении Александра Ефремова по делу о «диктаторских законах 16 января 2014 года». Об этом сообщил экс-глава администрации Януковича Андрей Портнов.

Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления», которым нормируется деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

Конституционный суд разъяснил восстановленному в должности председателя Станиславу Шевчуку, что пока он не может вернуться на рабочее место.

Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики приостановил конкурс по отбору кандидатуры на должность судьи Конституционного суда Украины.

Во исполнение решения суда детективы Национального антикоррупционного бюро Украины открыли уголовное производство против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.

Украине следует идти в сторону создания законодательства о подходах к амнистии для членов незаконных вооруженных формирований и примирению с жителями оккупированных территорий, не совершивших тяжких преступлений, заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко, подчеркнув, что безусловной амнистии быть не может.

От пули снайпера на Донбассе 15 октября погибла 36-летняя военнослужащая Ярослава Никоненко из Полтавской области.

Октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО), снизилась на 4,9%, по сравнению с уровнем сентября, и составит 4 272,76 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку).

Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Рудя начальником Управления государственной охраны Украины.

Телеканал СТБ и UA:Общественное вещание объявляют о начале национального отбора на Евровидение-2020.