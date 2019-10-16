Комитет Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики приостановил конкурс по отбору кандидатуры на должность судьи Конституционного суда Украины.



Такое решение комитет принял, ссылаясь на часть 6 статьи 12 закона «О Конституционном суде Украины», сообщает УНИАН.

Этой статьей предусмотрено, что общий срок проведения конкурса для отбора кандидатур на должность судьи КС составляет два месяца. На заседании комитета напомнили, что конкурс был объявлен Аппаратом Верховной Рады по 15 июля, а соответственно, два месяца уже давно закончились.

В то же время на заседании член комитета Руслан Князевич отметил, что на сегодня ситуация в Конституционном суде Украины после решения суда о восстановлении в должности судьи и председателя КСУ Станислава Шевчука «несколько зависла».

По словам Князевича, «на специальном заседании КСУ обратился в Окружной административный суд относительно разъяснения порядка исполнения решения суда, поскольку КСУ считает, что это решение не предусмотрено законом и Конституцией».

Член комитета считает, что необходимо дождаться, как ситуация будет развиваться в будущем. «Насколько я знаю, специальное заседание КСУ на следующей неделе должно продолжиться», - добавил он.

За решение о прекращении конкурса проголосовали 15 из 19 присутствующих на заседании членов комитета, двое - воздержались, один депутат Ольга Совгиря не голосовала, ссылаясь на конфликт интересов, поскольку сегодня парламент избрал еЕ представителем Верховной Рады в Конституционном суде.

Как известно, на должность судьи КС от фракций прошлого созыва было подано две кандидатуры - от фракции «Самопомич» Николая Хавронюка, а от фракции «Батькивщина» - Ольги Боднар-Петровской.



Напомним, 11 октября Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука.

16 октября Конституционный суд разъяснил Шевчуку, что пока он не может вернуться на рабочее место.