США наполягають на відновленні поставок російського газу до Європи

США підтримують якнайшвидше відновлення поставок російського природного газу до Європи через трубопроводи, що проходять через територію України, в рамках переговорів, спрямованих на досягнення енергетичного перемир’я напередодні наближення зими.

Ця ідея, висунута американськими посланниками Джаредом Кушнером і Стівом Віткоффом під час поїздок до Москви та Києва у вересні, передбачала б продаж російського газу через американського посередника з метою обходу європейських санкцій – і могла б стати вигідною можливістю для американських інвесторів, зазначили учасники обговорень, повідомляє Wall Street.

Питання стало особливо актуальним після того, як Україна відновила удари по російських НПЗ. Також, на думку американців, повернення Росії на європейський ринок стало б стимулом для очільника Кремля Владіміра Путіна погодитись укласти угоду і забезпечило б Київ доходами від транзитних зборів.

Представники Білого дому запропонували, щоб Росія вносила кошти, отримані від продажу газу до Європи, на рахунок у третій країні, щоб Кремль не міг використовувати ці гроші для фінансування війни.

Вони намагалися переконати в цьому ЄС, хоч згідно з його чинним законодавством, усі закупівлі російського природного газу мають бути повністю припинені до кінця 2027 року.

У ЄС загалом відкидають ідею повернення російського газу та свої ринки.

США, зі свого боку, зараз розглядають можливе відновлення роботи "Північного потоку" як потенційно важливу складову ширшої угоди – не лише для припинення війни в Україні, а й для врегулювання давніх суперечок між Росією та європейськими союзниками Америки.

Фото: 24 канал.