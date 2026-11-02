Моряк на замовлення ФСБ коригував удари по Одесі

Військова контррозвідка СБУ затримала в Одесі ще одного російського агента.

Ним виявився колишній моряк торговельного судна, який після виходу на пенсію пішов на співпрацю з фсб та коригував обстріли портового міста, повідомляє СБУ.

Фігурант наводив реактивні дрони країни-агресора на бойові позиції української ППО, що захищає повітряний простір обласного центру.



Співробітники СБУ завчасно викрили агента і затримали його за місцем проживання. Також було убезпечено пункти базування Сил оборони в районі шпигунської активності рф.



Російська спецслужба завербувала колишнього моряка після його списання з судна. Для залучення чоловіка до співпраці фсб використала його знайомого – колишнього міліціонера з Одеси, який виїхав до росії.



Щоб виконати вороже завдання, агент об’їжджав обласний центр та його околиці на велосипеді і здійснював приховану фото- та відеофіксацію розташування потенційних «цілей».



Фігурант неодноразово висловлював серед оточуючих свою прихильність до кремлівського режиму.



Під час обшуків у затриманого вилучено відеокамеру та смартфон, які він використовував для збору розвідінформації та законспірованих контактів з фсб.



Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).



Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.