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Війна

Моряк на замовлення ФСБ коригував удари по Одесі

Моряк на замовлення ФСБ коригував удари по Одесі

Військова контррозвідка СБУ затримала в Одесі ще одного російського агента.

Ним виявився колишній моряк торговельного судна, який після виходу на пенсію пішов на співпрацю з фсб та коригував обстріли портового міста, повідомляє СБУ.

Фігурант наводив реактивні дрони країни-агресора на бойові позиції української ППО, що захищає повітряний простір обласного центру. 

Співробітники СБУ завчасно викрили агента і затримали його за місцем проживання. Також було убезпечено пункти базування Сил оборони в районі шпигунської активності рф. 

Російська спецслужба завербувала колишнього моряка після його списання з судна. Для залучення чоловіка до співпраці фсб використала його знайомого – колишнього міліціонера з Одеси, який виїхав до росії. 

Щоб виконати вороже завдання, агент об’їжджав обласний центр та його околиці на велосипеді і здійснював приховану фото- та відеофіксацію розташування потенційних «цілей».  

Фігурант неодноразово висловлював серед оточуючих свою прихильність до кремлівського режиму. 

Під час обшуків у затриманого вилучено відеокамеру та смартфон, які він використовував для збору розвідінформації та законспірованих контактів з фсб. 

Слідчі Служби безпеки повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). 

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУвійнаОдесаагентокупанти
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