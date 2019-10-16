Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления», которым нормируется деятельность Высшей квалификационной комиссии судей и Высшего совета правосудия.

За соответствующий проект закона №1008 во втором чтении и в целом проголосовали 236 народных депутатов, сообщает пресс-служба ВР.

Согласно закону, «Высшая квалификационная комиссия судей Украины является государственным коллегиальным органом судейского управления, который на постоянной основе действует в системе правосудия Украины».

Законом установлено, что Высшая квалификационная комиссия судей Украины утверждает по согласованию с Высшим советом правосудия форму и содержание заявления об участии в отборе кандидатов на должность судьи, анкеты кандидата на должность судьи, порядок прохождения специальной подготовки кандидатов на должность судьи.

В состав Высшей квалификационной комиссии судей Украины входят двенадцать членов, назначаемых Высшим советом правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года.

Законом установлен порядок назначения на должности членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины, которое осуществляется Высшим советом правосудия по результатам конкурса в порядке, предусмотренном настоящим законом. Конкурс на занятие должности члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводит Высший совет правосудия на основе принципов верховенства права, публичности и политической нейтральности в порядке, определенном настоящим Законом.

ВСП будет образовывать конкурсную комиссию, в состав которой будут входить: три лица, избранные Советом судей Украины из числа ее членов; три человека из числа международных экспертов, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения и противодействия коррупции в соответствии с международными договорами Украины, в состав Общественного совета международных экспертов, образованного в соответствии с Законом Украины «О Высшем антикоррупционном суд».

Законом предусмотрено создание Высшим советом правосудия комиссии по вопросам добропорядочности и этики, которая обеспечит соблюдение членами ВСП и ВККС Украины высоких критериев добропорядочности и профессиональной этики.

Комиссия по вопросам добропорядочности и этики является коллегиальным органом, который действует при Высшем совете правосудия и образуется в целях обеспечения прозрачности и подотчетности членов Высшего совета правосудия и членов Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Согласно закону, Комиссия по вопросам добропорядочности и этики в течение 30 дней со дня ее образования будет проверяет членов Высшего совета правосудия (кроме председателя Верховного суда), назначенных (избранных) на должность до вступления в силу настоящего закона, на соответствие критериям добропорядочности, этических стандартов судьи как составляющей профессиональной этики члена Высшего совета правосудия, по результатам чего может принять решение об увольнении члена Высшего совета правосудия.

Законом внесены изменения в законы Украины «О судоустройстве и статусе судей» и «О Высшем совете правосудия».