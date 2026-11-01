Готель вражень: як технології будівництва створюють цінність для гостя та інвестора

Чому в Карпатах інвестиційна цінність нерухомості починається не з квадратного метра, а з того, як будинок працюватиме протягом наступних десятиліть

Карпатська нерухомість довгий час продавалася за простою формулою: краєвид, близькість до Буковелю, площа та кількість спалень. Але ринок змінюється. Сьогодні інвестор дедалі частіше купує не просто квадратні метри, а продукт, який має стабільно працювати як hospitality-актив.

Саме на цій логіці побудована концепція ВІРШІ Готель вражень біля Буковелю. У Яблуниці створюється не класичний апарт-комплекс, а курорт, де різні формати проживання та інфраструктура об'єднані навколо головного продукту — вражень гостя. Тут передбачені приватні лісові вілли, апартаменти, Spa & Wellness, ресторан, басейн, rooftop bar, дитяча інфраструктура, конференц-зала, лижна кімната, прогулянкові маршрути та простори для подій. Концепція передбачає різні сценарії відпочинку — від усамітнення й digital detox до сімейних канікул, wellness, романтичних поїздок та корпоративних подій.

Але щоб створити такий продукт для гостя, і особливо для інвестора, недостатньо лише цікавої концепції та красивої архітектури. У горах фундамент, енергоефективність, вода, опалення та автономність безпосередньо впливають на операційні витрати готелю і на те, наскільки комфортним буде відпочинок гостя.

Гора починається з фундаменту

Карпати — не просте середовище для будівництва: перепади висот, схили, скельні породи, верховодка, сезонне перезволоження та снігові навантаження. Тому перше питання інвестора має звучати не "який вигляд матиме будинок?", а "як він стоятиме через 20 років?"

У ВІРШІ застосовується монолітно-каркасна технологія будівництва. Щоб упевнено стояти на складному рельєфі капітальне будівництво має низку суттєвих переваг. Будівлі спираються на буроін'єкційні палі, заглиблені до несучих шарів ґрунту та об'єднані ростверком. А ефективна система дренажу та гідроізоляції надійно захищає конструкції від ґрунтових і поверхневих вод.

"У горах важливо проєктувати не просто будинок, а систему, яка працюватиме в складному природному середовищі багато років. Зсуви ґрунту, рух води по схилах, специфічний рельєф — усе це вимагає особливої уважності. Адже правильний розрахунок на етапі проєктування завжди обходиться значно дешевше, ніж усунення помилок під час експлуатації", — пояснює Віталій Мажара, CEO та керуючий партнер GREENWOOD.

Для інвестора це питання вартості життєвого циклу об'єкта. Для гостя — сухе приміщення, комфортний мікроклімат і відсутність проблем, які можуть зіпсувати відпочинок..

Панорамний вид має працювати не лише на фотографіях

Одна з головних переваг ВІРШІ — природне оточення. Ліс починається буквально за ґанком , а з вікон відкриваються краєвиди на ліс або гори. Лісові вілли створені як приватний формат відпочинку з терасою, каміном, карпатским чаном, барбекю та панорамним склінням. Але в Карпатах велике скління — це одночасно і виклик. Енергоефективні склопакети, правильний профіль, низькоемісійне скло, аргон і теплий монтаж визначають, чи буде панорамне вікно джерелом комфорту або постійних тепловтрат.

Для гостя результат простий: ліс і гори за вікном без холоду та протягів. Для інвестора — менше витрат на опалення та обслуговування.

Автономність — частина гостьового досвіду

У традиційному будинку інженерні системи часто сприймаються як технічне питання. У готелі вони стають частиною продукту. Гість не має думати, звідки береться електроенергія, чи вистачить води або що відбувається під час аварійного відключення. Він просто очікує, що все працюватиме.

Для гірського hospitality-об'єкта необхідні резервні сценарії: системи накопичення енергії ESS або альтернативні джерела живлення, резервування води та професійна водопідготовка. Для каналізації — сучасні системи біологічного очищення. Для опалення — основне та резервне джерела тепла. Це особливо важливо для концепції, яка працює 365 днів на рік. ВІРШІ створюється як курорт, де кожен сезон має власний сценарій: зимовий спорт, літній відпочинок у лісі, wellness, сімейні канікули, події чи корпоративні поїздки. Отже, інфраструктура має бути готовою працювати не кілька пікових місяців, а протягом усього року.

"Готель вражень" починається задовго до заселення

Концепція ВІРШІ змінює сам підхід до проєктування. Якщо класичний готель можна створити навколо номера, то готель вражень проєктується навколо сценарію перебування. Гість може приїхати сюди за тишею, провести день у Spa & Wellness, піти лісовою стежкою, провести вечір біля вогнища або на кінополяні. Сім'я — скористатися дитячою інфраструктурою, компанія — конференц-простором, а пара — усамітнитися у приватній віллі.

Саме тому інфраструктура тут не є набором додаткових сервісів. Вона формує економіку самого продукту. Чим більше сценаріїв має курорт, тим більше причин для гостя приїжджати в різні сезони, залишатися довше та повертатися.

Що насправді купує інвестор

Інвестор у гірську нерухомість купує не лише будівлю. Він купує локацію, продукт, операційну модель, інфраструктуру та здатність активу залишатися конкурентним у майбутньому. Саме тому у ВІРШІ приватні лісові вілли та готельні апартаменти є частинами єдиної курортної системи. Комплекс передбачає 28 приватних вілл і близько 200 апартаментів, об'єднаних спільною інфраструктурою та управлінням.

Для девелопера це означає необхідність думати про конструкції, інженерію та експлуатацію одночасно. Для оператора — про сценарії гостя та операційну ефективність. Для інвестора — про те, що відбуватиметься з його активом після завершення будівництва.

"Готельна нерухомість повинна працювати як цілісний продукт. Для нас важливо, щоб рішення, які приймаються під час будівництва, відповідали майбутній експлуатації: від енергоефективності до сценаріїв перебування гостя", — зазначають у Maestro Hotel Management.

Нова формула гірської нерухомості

Успішний гірський об'єкт майбутнього — це вже не просто будинок із красивим видом. Це система, де природа та архітектура створюють емоцію, технології забезпечують комфорт та ефективність експлуатації, інфраструктура формує сценарії, а операційна модель перетворює все це на бізнес-модель, що приносить лояльних гостей і стабільний прибуток. Саме в цьому і полягає концепція ВІРШІ: не просто дати гостю місце для ночівлі, а створити простір, у якому він може написати власну історію. А для інвестора — сформувати актив, цінність якого визначається не лише площею та ціною квадратного метра, а якістю самого продукту та його здатністю працювати протягом усього року.

Детальніше про проєкт — virshi-hotel.com.ua