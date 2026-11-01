ANNA MARIA презентували нову пісню «Добре там, де ми є»: композиція про надію, щастя та вміння жити попри труднощі

Український дует ANNA MARIA випустив нову пісню «Добре там, де ми є» — композицію про внутрішню силу, надію та здатність знаходити радість навіть тоді, коли навколо панують хаос і невизначеність.

Нова робота артисток присвячена людям, які, попри складні обставини, не дозволяють труднощам забрати в них найважливіше — віру в майбутнє, любов до життя та прагнення бути щасливими.

Як пояснюють ANNA MARIA, пісня не закликає заплющувати очі на реальність, ігнорувати біль чи вдавати, що нічого страшного не відбувається. Її головна ідея — навіть у непрості часи залишати у своєму житті місце для радості, краси та мрій.

«Колись ми часто чули фразу "добре там, де нас нема". Нам вона ніколи не подобалась. Ну, як це? А ми завжди кажемо: "добре там, де ми є"», — діляться артистки.

У композиції звучить віра в те, що попереду на людей чекає щось краще і більше. Саме ця думка стала емоційною основою нової роботи дуету.

Над створенням пісні ANNA MARIA працювали самостійно: артистки стали авторками музики та тексту. За музичне продюсування відповідав Іван Розін, а зведенням і мастерингом займався Стас Чорний.

Окрему подяку за підтримку виходу композиції виконавиці висловили Миколі Кравченку — засновнику BFL та благодійного фонду «BALU».

ANNA MARIA: понад 15 років української музики

Дует ANNA MARIA вже понад 15 років розвиває українську музичну сцену, виступає українською мовою та підкорює європейські концертні майданчики. Артистки працювали із симфонічним оркестром, здобували престижні відзнаки, зокрема нагороду «Шлягер року».

Втім, як наголошують співачки, найвищою нагородою для них залишаються не статуетки чи професійне визнання, а любов слухачів і розуміння того, що їхня музика потрібна людям, знаходить відгук у серцях та дарує надію.

Нова пісня «Добре там, де ми є» продовжує цю творчу філософію ANNA MARIA. Це музичне нагадування про те, що навіть у непростій реальності людина має право на щастя, світлі емоції та віру в краще майбутнє.