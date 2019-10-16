Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Рудя начальником Управления государственной охраны Украины.
Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
Другим указом Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника УГО.
Сергей Леонидович Рудь работал в Институте Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, о чем свидетельствует его декларация за 2016 год.
Он числился как военнослужащий и госслужащий.
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