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Президент Владимир Зеленский назначил Сергея Рудя начальником Управления государственной охраны Украины.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Другим указом Зеленский уволил Алексея Оцерклевича с должности начальника УГО.

Сергей Леонидович Рудь работал в Институте Управления государственной охраны Украины Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, о чем свидетельствует его декларация за 2016 год. 

Он числился как военнослужащий и госслужащий.
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