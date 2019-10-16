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Конституционный суд разъяснил восстановленному в должности председателя Станиславу Шевчуку, что пока он не может вернуться на рабочее место.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте суда.

Так, 16 октября Шевчук обратился в Конституционный Суд Украины с устным требованием допустить его к рабочему месту. Он отмечал, что в решении Окружного административного суда Киева говорится о немедленном исполнении решения в части восстановления его в должности судьи и председателя Конституционного Суда Украины.

«Шевчуку было разъяснено, что Конституционный Суд Украины безотлагательно, 15 октября в 11:15, приступил к рассмотрению этого вопроса»,- говорится в сообщении.

Вместе с тем, по состоянию на 16 октября 2019 года, к моменту прибытия Шевчука в КСУ отсутствует решение Окружного административного суда Киева по делу № 640/8752/19 заверенное гербовой печатью, как этого требует действующее законодательство Украины. Кроме того, как сокращенный, так и полный тексты решения по этому делу отсутствуют в Едином государственном реестре судебных решений. Предоставленная лично Шевчуком 15 октября 2019 копия сокращенного судебного решения Окружного административного суда города Киева от 11 октября 2019 не заверена надлежащим образом, как этого требует Инструкция по делопроизводству в административных судах Украины (утверждена Приказом государственной судебной администрации № 174 от 17.12.2013 г. .)

Напомним, 11 октября Окружной административный суд Киева восстановил в должности бывшего главу Конституционного суда Станислава Шевчука.  
ForUm

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