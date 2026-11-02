РФ під прикриттям «тиші» затягнула техніку та піхоту в Олешки

Російські окупанти під прикриттям режиму припинення вогню завезли в місто Олешки важку техніку та боєприпаси, укріпили свої позиції та провели ротацію збройних сил.

Український підрозділ, який стежить за пересуванням російських військ під час перемир'я в районі Олешек, надав Стюарту Рамзі та команді телеканалу Sky News ексклюзивний доступ до свого центру управління безпілотниками. Російські солдати розгортають важку військову техніку та постачають боєприпаси.

Незважаючи на те, що мешканці окупованого міста евакуюються у вільну Україну, залишаються підозри щодо мотивів Кремля та занепокоєння за тих, хто залишився там.

Під прикриттям припинення вогню російські солдати почали переміщення важкої військової техніки та боєприпасів. На вулицях можна чітко побачили важкі броньовані машини. Українці кажуть, що нічого з цього не пов'язано з гуманітарною місією.

Російські солдати заносили великі мішки у будинки та будівлі, які мають підвали. Окупанти рухалися містом і зникали у пошкоджених і вигорілих будинках.

За словами командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дмитра Пулінця, раніше російські солдати навіть не мріяли отак їздити по місту – ні вдень, ні вночі, ні в погану погоду.

"Зараз в них є така можливість. І от останні кілька днів цей рух відбувається постійно – і вдень, і вночі", – розповів він.

Британський канал також зняв вивіз тіл із моргу лікарні.

"Тіла поміщали у мішки, а далі – у вантажівку. Усі ці білі мішки – це тіла. Місцеві повідомили, що усі ці люди загинули, а не померли природною смертю. І от росіяни забирають їх. Тут не буде жодного розслідування, не буде питань, що з ними сталося", – зазначає автор сюжету і додає, що нарахував понад 30 тіл.

Рашисти не дозволяли мешканцям Олешок поховати цих загиблих.

Російські солдати переносили якісь білі коробки.

"І це не було частиною гуманітарної місії", – заявляє автор сюжету.

За словами Пулінця, його підрозділ побачив, що за час режиму припинення вогню росіяни відновили всі артилерійські системи, відновили раніше втрачені позиці, провели ротацію особового складу, завели нові сили за засоби, наростили засоби аеророзвідки та запаси пального.

"Враження зараз двояке. З одного боку – це дійсно важлива гуманітарна місія, бо важливо вивезти цивільне населення з міста Олешки, і треба було зробити це раніше. З іншого – це для нас підкине дуже багато роботи, коли закінчиться режим припинення вогню, поїдуть гуманітарні колони і почнуться бойові будні для бригади", – сказав Пулінець.

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