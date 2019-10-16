Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что разведение сил у Золотого и Петровского на Донбассе будет возможным лишь при условии соблюдения режима тишины в этом районе в течение семи дней и готовности к этому всех сторон, сообщили ForUm’у в пресс-службе Главы государства.

Отвечая на вопросы журналистов после переговоров с президентом Латвии Егилсом Левитсом в Риге, Зеленский отметил, что разведение сил в районе Станицы Луганской прошло хорошо и сейчас там строят мост.

«Это, мне кажется, правильное решение с точки зрения гуманитарного трека», - сказал Зеленский.

«Если будет семь дней тишины, если все мы будем готовы к отводу - не только наша сторона, тогда будут следующие шаги, которые мы готовы обсуждать», - пояснил президент Украины.

Он подчеркнул, что в зоне разведения сил у Золотого и Петровского тишина сохраняется уже два дня, тогда как на других участках фронта продолжаются обстрелы, и за минувшие сутки погибли два украинских военных, в частности молодая женщина. «Это большая трагедия для всех украинцев», - отметил Президент.

Глава государства напомнил, что разведение сил в районе Золотого и Петровского должно стать вторым шагом в достижении устойчивого мира на Донбассе. Первым шагом было взаимное освобождение удерживаемых лиц.

Говоря о так называемой «формуле Штайнмайера», Зеленский в очередной раз подчеркнул, что она регулирует только закон об особом статусе Донбасса.

«Вы знаете, что этот закон (об особом статусе Донбасса. - Ред.) действует до 31 декабря текущего года, и «формула Штайнмайера» будет имплементирована в новый закон об особом статусе, если мы встретимся в «нормандском формате», если все стороны договорятся, как мы регулируем дальше. И если все стороны, и российская сторона, хотят остановить эту страшную трагедию, эту войну - если мы об этом договоримся, мы сможем говорить об имплементации «формулы Штайнмайера» в закон об особом статусе», - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что проект закона об особом статусе Донбасса пройдет широкое обсуждение, в частности в украинском парламенте.

Напомним, министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что разведение сил и средств в районе Петровского и Золотого может начаться только тогда, когда российско-оккупационные войска прекратят огонь в упомянутых районах и будут придерживаться режима тишины в течение по меньшей мере семи суток.

В Кремле заявили, что не могут гарантировать отвод боевиков на Донбассе.