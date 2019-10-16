Октябрьская цена на природный газ для нужд населения и других потребителей, получающих газ на регулируемых условиях (ПСО), снизилась на 4,9%, по сравнению с уровнем сентября, и составит 4 272,76 грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и затрат на транспортировку). Об этом сообщает пресс-служба НАК.

«Хотя цены на газ на европейском рынке уже существенно увеличились по сравнению с летним уровнем, регулируемая цена газа в Украине определяется по формуле, отображающей рыночные цены с двухмесячным отставанием. Формула содержится в постановлении КМУ от 03.04.2019 №293 и действует до конца 2019 года», - говорится в сообщении.

Таким образом, с апреля этого года цена, по которой Нафтогаз продает газ для потребностей населения и других защищенных потребителей (ПСО), снижена на 32%.

Учитывая рыночную ситуацию в сентябре, октябрьская регулируемая цена газа (4 272,76 грн за тыс. кубометров) оказалась ниже, чем на условиях предложения «Газовый запас» (4 874,42 грн за тыс. кубометров).

По условиям предложения, в октябре потребителям будет предложено оплатить газ по более низкой, регулируемой цене. Приобретенный газовый запас при этом будет сохранен на зимние месяцы, когда ожидается увеличение регулируемой цены.

При этом, если потребитель не использует за зимний сезон весь предоплаченный объем, остаток средств будет возвращен такому потребителю на его счет в полном объеме.

Потребитель имеет также возможность оплатить газ за счет уменьшения своего газового запаса, обратившись к своему поставщику. Все поставщики, принявшие участие в акции, подтвердили готовность предоставить клиентам возможность рассчитываться за счет уменьшения предоплаченных объемов по цене газового запаса.

По статистике в октябре бытовые потребители используют около 7% от общего объема своего отбора газа за отопительный сезон.

Как сообщалось, постановление правительства №485 предусматривает, что Нафтогаз для определения цены газа по ПСО анализирует 4 показателя – цену для коммерческих потребителей за прошлый месяц, данные МЭРТ о средней таможенной стоимости газа за прошлый месяц, средневзвешенную цену на Украинской энергетической бирже и цену по правительственному постановлению №867 от 19 октября 2018 года – компания выбирает из них самую низкую. Наименьшей оказалась средняя таможенная стоимость газа за прошлый месяц – по ней и была определена стоимость газа на октябрь.