В «Айдарі» не погодилися зі звільненням командира Коваленка та звернулися до Зеленського й Драпатого

24-й окремий штурмовий полк "Айдар" звернувся до президента Володимира Зеленського та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого з проханням скасувати рішення про звільнення майора Олександра Коваленка з посади командира полку.

"У часи, коли Україна була не готова до агресії, її долю врятували добровольчі батальйони. 24-й ОШП "Айдар" боронить країну з 2014 року до сьогодні, сформувавши внутрішню культуру та традиції. Добровольчі формування завжди мали командирів зі свого складу, навіть після входження до складу ЗСУ", - заява полку у соцмережах.

У полоку заявили про неприпустимість зміни керівництва в бойовому підрозділі безпричинно під час війни.

Тільки той командир, який пройшов шлях плечем до плеча з особовим складом, знає, як використовувати підрозділ найефективніше, додали військові.

В "Айдарі" зазначили, що 31 жовтня 2026 року ухвалили рішення про звільнення майора Олександра Володимировича Коваленка (позивний "Хук") з посади командира в/ч А3488. Олександр Коваленко, Герой України, служить Україні з 2014 року (учасник АТО/ООС), маючи за плечима роки війни, бойовий досвід, беззаперечну довіру особового складу та високий професіоналізм.

"Особовий склад категорично не погоджується з призначенням нових керівників, які не розділили бойовий шлях разом з підрозділом із самого початку. 24-й ОШП "Айдар" є бойовим підрозділом, який і сьогодні продовжує виконувати поставлені бойові завдання.

Ми звертаємося до вищого військового командування країни, Головнокомандувача Збройних Сил України – генерал-майора Михайло Драпатий та Верховного Головнокомандувача – Президента України, Володимир Зеленський. Просимо переглянути кадрове рішення та залишити Олександра Коваленка на посаді командира військової частини А3488 та враховувати бойовий досвід, професіоналізм та довіру особового складу під час ухвалення подібних рішень".