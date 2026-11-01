Купуючи апартамент у гірському курорті, інвестор обирає не лише нерухомість, а й бізнес-модель, від якої залежатиме її майбутній фінансовий результат. Хто залучатиме гостей? Як комплекс працюватиме поза високим сезоном? Що формуватиме його дохід і ринкову вартість через п’ять чи десять років?

Інвестор купує не квадратні метри: що насправді визначає дохідність курортної нерухомості

Купуючи апартамент у гірському курорті, інвестор обирає не лише нерухомість, а й бізнес-модель, від якої залежатиме її майбутній фінансовий результат. Хто залучатиме гостей? Як комплекс працюватиме поза високим сезоном? Що формуватиме його дохід і ринкову вартість через п’ять чи десять років?

Ці питання особливо актуальні для Буковеля — одного з найпомітніших туристичних напрямків України. Ринок демонструє значний попит, але водночас залежить від сезонності. Тому ціна за квадратний метр — лише початок інвестиційного аналізу.

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Буковель: попит зростає, але нерівномірно

У туристичній нерухомості важливий не лише обсяг попиту, а й те, коли саме він виникає. Дані Буковеля за 2026 рік показують: курорт має сильні періоди зростання, але туристична активність протягом року розподіляється нерівномірно.

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За даними ДАРТ, у першому кварталі 2026 року в Поляницькій територіальній громаді зафіксували 391 158 ночівель зі сплатою туристичного збору — на 22% більше, ніж роком раніше. Це найвищий показник серед громад України за цей період. У другому кварталі було зафіксовано 186 227 ночівель — третій результат після Києва та Львова, але приріст до аналогічного періоду 2025 року становив уже 4,5%. За перше півріччя сумарно йдеться про 577 385 офіційно зафіксованих ночівель.

Інша сторона ринку — сезонність готельного попиту. За даними Hotel Matrix та EY, у вибірці приблизно з 200 готелів України завантаження в червні 2026 року становило 46%, у серпні сягнуло 80%, а у вересні знизилося до 57%. У серпні RevPAR — дохід на доступний номер — становив 8 364 грн, найвищий показник серед опублікованих місяців у цій вибірці.

Ці цифри важливо читати правильно: дані про ночівлі стосуються Поляницької громади, тоді як Hotel Matrix охоплює готелі по Україні й не включає приватні апартаменти та котеджі. Це різні показники, але разом вони допомагають побачити дві речі: туристичний напрямок має значний масштаб, а ефективність готельного продукту помітно змінюється залежно від місяця.

Сезонність має і практичний вимір. У сезоні 2025/26 повноцінний гірськолижний період у Буковелі стартував 28 грудня замість запланованого 5 грудня через теплу погоду. Для об’єкта, який розраховує переважно на лижний попит, така затримка може означати втрату частини найважливішого періоду продажів.

Водночас Буковель не обмежується зимою: у серпні 2026 року завантаження готелів у загальноукраїнській вибірці Hotel Matrix досягло 80%. Це підкреслює потенціал літнього продукту, але не скасовує потреби працювати з весняними та осінніми періодами, коли попит слабшає.

Для інвестора висновок простий: оцінювати потрібно не найкращий місяць, а весь річний цикл. Wellness, SPA, гастрономія, сімейний відпочинок і корпоративні заходи можуть створювати додаткові причини для поїздки, але їхню цінність варто перевіряти через реальний попит, операційні витрати та внесок у фінансовий результат.

Апартамент — це одиниця інвестиції. Курорт — бізнес

На ринку нерухомості покупці звикли порівнювати площу, поверх, вид із вікна та вартість квадратного метра. Для власного відпочинку цього може бути достатньо. Для інвестора важливо зрозуміти, що саме забезпечуватиме дохід після придбання апартаменту.

Гість платить не за площу як таку. Він обирає локацію, рівень сервісу, інфраструктуру та досвід перебування. Тому економіка окремого юніта залежить від того, наскільки ефективно працює весь курортний продукт.

Критерій Оцінка апартаменту Оцінка курортного активу Вартість Ціна за квадратний метр Ціна з урахуванням потенціалу доходу Локація Розташування об’єкта Доступність інфраструктури та туристичних сценаріїв Оренда Можливість знайти гостя Система продажів і залучення попиту Сезонність Залежність від пікових місяців Диверсифікація попиту протягом року Управління Організація здавання Професійний оператор і стандарти сервісу Фінансовий результат Орендний дохід Операційний результат і потенційна капіталізація

Це не означає, що наявність SPA, ресторанів чи відомого бренду автоматично забезпечує вищу дохідність. Кожен елемент має працювати на конкретний результат: залучати нових гостей, підтримувати тариф, збільшувати тривалість перебування або створювати додаткові доходи.

П’ять показників, які варто перевірити перед купівлею

1. Завантаження. Не лише в піковий сезон, а протягом року. Особливо важливо розуміти, на яких даних ґрунтується прогноз для міжсезоння.

2. ADR та RevPAR. ADR показує середній тариф проданого номера, RevPAR — дохід на доступний номер. Ці показники допомагають оцінити ефективність готельного продукту, але не замінюють аналізу операційних витрат і прибутку.

3. Структура попиту. Сім’ї, пари, wellness-аудиторія та корпоративні клієнти мають різні потреби й календарі поїздок. Різноманітність аудиторій може зменшувати залежність від одного сценарію відпочинку.

4. Оператор. Хто відповідатиме за ціноутворення, маркетинг, продажі, роботу з каналами бронювання, сервіс і контроль витрат після введення комплексу в експлуатацію?

5. Додаткові джерела доходу. SPA, ресторани, wellness, спортивна та конференц-інфраструктура можуть розширювати комерційні можливості курорту. Водночас інвестору варто з’ясувати, які доходи вони генеруватимуть і скільки коштуватиме їхня експлуатація.

Саме сукупність цих показників допомагає зрозуміти, чи має об’єкт стійку бізнес-модель, а не лише привабливу концепцію.

FORREST Trinity Resort: три формати, одна інвестиційна логіка

FORREST Trinity Resort у Буковелі створюється за концепцією Trinity Resort, що передбачає три будівлі з різними форматами перебування: WIND, ROCK і SUN. Вони орієнтовані відповідно на дорослий відпочинок і wellness, бізнес та корпоративні заходи, сімейний відпочинок.

Логіка такого підходу — сформувати кілька джерел попиту в межах одного курорту.

WIND має залучати гостей, які шукають відновлення, SPA та приватність. ROCK орієнтований на корпоративні зустрічі, конференції й ділові заходи. SUN формує сімейний продукт із відповідною інфраструктурою та сценаріями перебування.

Проєкт також передбачає wellness- і SPA-простори, басейни, ресторани, дитячу інфраструктуру та конференц-можливості. Окремою характеристикою концепції є передбачений прямий доступ ski in / ski out до траси 5G.

Такий формат покликаний розширити календар поїздок: зимовий відпочинок доповнюється wellness-візитами, сімейними подорожами та корпоративними заходами в інші періоди року.

Саме це лежить в основі Business Model 365 — моделі, у якій різні аудиторії мають створювати попит протягом року.

Водночас концепцію потрібно відрізняти від фактичних результатів. Майбутня завантаженість залежатиме від реалізації проєкту, ринкової ситуації, конкурентного середовища та ефективності операційного управління.

Чому оператор впливає на економіку апартаменту

Після введення об’єкта в експлуатацію власник нерухомості не обов’язково самостійно займатиметься пошуком гостей, формуванням тарифів і продажами. Ці функції виконує оператор.

Від його роботи залежать канали залучення клієнтів, стандарти сервісу, маркетинг, контроль витрат і здатність підтримувати попит у різні сезони. Тому компетентність оператора — одна з ключових складових інвестиційного аналізу.

У FORREST Trinity Resort операторську модель пов’язано з Maestro Hotel Management . Інвестору важливо оцінювати не лише досвід керуючої компанії, а й конкретні умови договору: повноваження оператора, структуру платежів, розподіл доходів, операційні витрати та порядок звітності перед власником.

«Інвестор повинен оцінювати не тільки площу апартаменту, а економіку всього продукту. Якщо курорт не має достатнього попиту, професійного управління та сценаріїв роботи в міжсезоння, навіть якісний апартамент залишається лише квадратними метрами. Наша задача у FORREST — створити систему, в якій кожен елемент курорту працює на формування попиту та довгострокової вартості активу«.

Ігор Мироненко, CEO Perspektyva Group.

Що показує фінансова модель FORREST

За інформацією на офіційному сайті FORREST Trinity Resort, проєкт декларує прогнозовану дохідність до 12% річних та очікуваний строк окупності до 10 років. Апартаменти передбачено передати в управління Maestro Hotel Management.

Ці показники є прогнозними орієнтирами проєкту, а не гарантованою дохідністю. Фактичний результат залежатиме від завантаження, тарифів, операційних витрат, попиту, умов договору управління та інших ринкових чинників.

Перед ухваленням рішення інвестору варто перевірити методику розрахунку дохідності: чи враховані податки, усі витрати на експлуатацію, платежі керуючій компанії та можливі періоди простою. Також важливо з’ясувати, чи йдеться про операційну дохідність, чи про показник, що враховує потенційне зростання вартості нерухомості.

Операційний дохід і капіталізація — різні складові інвестиційного результату. Перша залежить від роботи курорту, друга — від майбутньої ринкової вартості активу. Для об’єктивної оцінки їх потрібно аналізувати окремо.

Чек-лист інвестора перед купівлею

Перед придбанням апартаменту варто поставити девелоперу сім запитань:



- Хто управлятиме готелем і за що відповідатиме оператор?



- Яка прогнозована середньорічна завантаженість і чим вона обґрунтована?



- Як комплекс працюватиме в міжсезоння?



- Які джерела доходу передбачені, крім проживання?



- Які операційні витрати та податки враховані у фінансовій моделі?



- За рахунок чого прогнозується зростання вартості активу?



- Які показники є прогнозними, а які підтверджені фактичними операційними даними?

Відповіді допоможуть оцінити не лише вартість придбання, а й економічну логіку майбутньої інвестиції.

Головне питання — не скільки коштує квадратний метр

Дані туристичного ринку Буковеля демонструють значний попит, але водночас показують, що він розподіляється нерівномірно протягом року. Це робить особливо важливими диверсифікацію аудиторій, якість інфраструктури та професійне управління.

FORREST Trinity Resort — приклад концепції, у якій три формати перебування мають працювати як єдина система залучення гостей. Її майбутня ефективність залежатиме від того, наскільки успішно проєкт реалізує свою бізнес-модель і перетворить заплановані переваги на фактичні операційні результати.

Апартамент — це одиниця інвестиції. Курорт — бізнес-модель, яка має створити для неї попит, дохід і ринкову цінність. Саме тому перед купівлею важливо аналізувати не лише те, що знаходиться всередині апартаменту, а й усе, що працюватиме навколо нього.