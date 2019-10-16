Во исполнение решения суда детективы Национального антикоррупционного бюро Украины открыли уголовное производство против бывшего генерального прокурора Юрия Луценко.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу НАБУ, в бюро поступило постановление Соломенского районного суда Киева о невнесение в Единый реестр досудебных расследований сведений о возможном совершении Луценко криминального правонарушения.

Во исполнение требований соответствующего постановления суда детективы НАБУ внесли сведения в реестр относительно возможного совершения генпрокурором уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Напомним, Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по заявлению главы парламентской фракции «Слуга народа» Давида Арахамии по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.